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Harrison Ford emekli olmayı düşünmüyor

Daha önce başarılı Hollywood kariyerinin baba rolünü etkilediğini ifade eden Harrison Ford, bu kez emekli olmayı düşünmediğini anlattı. Ford, "Çalışmak zorunda olmadığımda kendimi iyi hissetmiyorum. İşe yarar olmayı seviyorum" dedi

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  • Harrison Ford emekli olmayı düşünmüyor - Magazin haberleri

    'Yıldız Savaşları'nın 'Han Solo'su, 'Indina Jones'un 'Dr. Henry Jones'u olarak küresel boyutta ünlenen, Hollywood'un simge isimlerinden biri olan Harrison Ford, emekliliğe dair planları hakkında konuştu. Şu sıralar 'Indiana Jones ve Kader Kadranı' filmiyle gündemde olan 80 yaşındaki oyuncu, samimi açıklamalarda bulundu.
  • Harrison Ford emekli olmayı düşünmüyor - Magazin haberleri

    "İŞE YARAR OLMAYI SEVİYORUM"

    Bilinmeyenlerini anlatan Harrison Ford, "Çalışmak zorunda olmadığımda kendimi iyi hissetmiyorum. Çalışmaya bayılıyorum. İşe yarar olmayı seviyorum" dedi.

    Harrison Ford, oyunculuğu bu kadar sevmesinin nedeni olarak çalıştığı insanları gösterdi. Emekli olmaya niyeti olmadığını sözlerine ekleyen Ford, son kez 'Indiana Jones'u canlandırma konusunda ise kararlı olduğunu vurguladı.
  • Harrison Ford emekli olmayı düşünmüyor - Magazin haberleri

    YILLAR SONRA GELEN İTİRAF

    Öte yandan Harrison Ford, daha önce kariyer yapmakla baba olmak arasındaki keskin çizginin kendisini nasıl etkilediğini anlatmıştı. Harrison Ford da birçok baba gibi geçmişe dönüp baktığında çocuklarıyla daha çok zaman geçirememenin pişmanlığını yaşadığını sözlerine eklemişti.

    Ailesi hakkında konuşan Harrison Ford, daha başarısız bir kariyere sahip olsaydı muhtemelen daha iyi bir ebeveyn olacağını kabul etmişti.
  • Harrison Ford emekli olmayı düşünmüyor - Magazin haberleri

    "AŞIRI KİBİRLİYDİM"

    Konuyla alakalı konuşan Harrison Ford, "Sizi şunu söyleyebilirim; daha başarısız olsaydım muhtemelen daha iyi bir ebeveyn olurdum. Kusurlarımı ve başarısızlıklarımı kabul ediyorum... Bunları kabullenmiyorum, bunlara sahibim. Kesinlikle ne kadar yerinizde durursanız o kadar iyi bir ebeveyn olursunuz ve ben hayatımın çoğunda şehrin dışındaydım, aşırı kibirliydim" demişti.

    Fotoğraflar: AA, AP, Reuters
  • Harrison Ford emekli olmayı düşünmüyor - Magazin haberleri

    Harrison Ford

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