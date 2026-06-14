Harry Kewell'dan Türkiye galibiyeti sonrası gönderme!

Avustralyalı eski yıldız Harry Kewell, Dünya Kupası'ndaki Türkiye - Avustralya karşılaşmasını SBS'ye değerlendirdi.

Kewell, ülkesinin A Milli Takım karşısındaki galibiyetinin ardından dikkat çeken sözler kullandı.

Harry Kewell, "Futbolda şunu bilmelisiniz ki, insanlar konuşmaya başladığında onları susturmanın en iyi yolu sahada göstermek. Ve bu gece Avustralya pek çok kişiyi susturdu." diye konuştu.