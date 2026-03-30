'Harry Potter' dizisindeki çocuk başrol oyuncularının kazancı açıklandı

Yeni 'Harry Potter' dizisinde başrolleri paylaşacak üç çocuk oyuncunun ne kadar kazanacağı açıklandı.

12 yaşındaki Dominic McLaughlin, 12 yaşındaki Alastair Stout ve 11 yaşındaki Arabella Stanton, 'Harry Potter' filminin televizyon uyarlamasında yer almak için 30 binden fazla aday arasından sıyrıldı. Yeniden çekilen dizinin üçlüsü, yazar JK Rowling'in büyücülük serisinde çocuk yaşta benzeri görülmemiş bir şöhrete kavuşan Daniel Radcliffe, Rupert Grint ve Emma Watson'ın yerini aldı.

İngiliz The Sun gazetesinin ulaştığı televizyon sektöründen bir kaynağa göre, çocuk yıldızlar ilk sezon için 500 biner sterline anlaştı. "Henüz ergenlik çağına bile girmemiş üç çocuk için bu muazzam bir kazanç ve bu sadece başlangıç" diyen kaynak, "İlk sezon için 500 bin sterlin alıyorlar. Eğer böyle devam ederlerse, 18 yaşına gelmeden multi milyoner olma yolundalar. Küçük çocuklar için çok büyük bir para, ama yakında dünyanın en ünlü çocuklarından üçü olacaklar" ifadesini kullandı.

Bu, 'Harry Potter ve Felsefe Taşı' adlı birinci sezonda sekiz bölüm olacağı düşünüldüğünde, bölüm başına 60 bin sterlinin üzerinde bir ücret alacakları anlamına geliyor. Dizi, 2026 Noel döneminde gösterilecek.

FİLM OYUNCULARI MİLYONLAR KAZANDI

Peki, orijinal 'Harry Potter' filmlerinin yıldızlarına ne kadar ödeme yapılmıştı? Başrol oyuncusu Daniel Radcliffe'in, ilk film için henüz 12 yaşındayken 1 milyon sterlin aldığı, son iki filmle birlikte toplamda 37,5 milyon sterlin kazandığı bildirildi. Ancak filmin jeneriği yayınlandıktan sonra da para akışı durmadı, telif haklarından Radcliffe'e hızla para gelmeye devam etti. Söylentilere göre şu anda 96 milyon sterlinlik bir servet biriktirmiş durumda.

'Harry Potter' günlerinden sonra Radcliffe, 'The Woman in Black' (2012) filminde rol aldı ve 'Weird: The Al Yankovic Story' (2022) ile Emmy adaylığı kazandı. Ayrıca tiyatroda da büyük başarılar elde etti.

Başrol oyuncularından Emma Watson'ın film serisi için toplamda 49 milyon sterlin aldığı, bunun 24 milyon sterlininin son iki filmden geldiği bildirildi. Bu da onu hatırı sayılır servetiyle, Radcliffe'in servetinin hemen arkasına yerleştiriyor.

Watson, ​​henüz 10 yaşındayken Hermione rolünü kaptığından beri ve 'The Perks of Being a Wallflower' (2012), 'Beauty and the Beast' (2017) ve 'Little Women' (2019) filmlerinde yer aldı ve büyük kazançlar elde etmeye devam etti.

Üçlüyü tamamlayan Rupert Grint, Harry'nin sevimli en iyi arkadaşı Ron rolüyle 21 milyon sterlin kazandı. Son yıllarda rol aldığı yapımlar arasında 'Knock at the Cabin' (2023) ve 'Servant' dizisi yer alıyor.

2001'den 2011'e kadar süren 'Harry Potter' film serisi, sekiz film için 1,2 milyar dolarlık bütçeye karşılık toplamda 7,7 milyar dolar gişe hasılatı elde ederek büyük kâr elde etti.

Son film olan 'Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 2', tek başına 1,3 milyar dolar hasılat elde ederek tüm zamanların en çok hasılat yapan 50 filmi arasında yer aldı. Bu durum, dünya çapında 600 milyondan fazla satılan ve tarihin en çok satan kitap serisi olan orijinal kitapların başarısının ardından geldi.