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Harun Tekin'den büyük hata!

HABERTURK.COM

Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Fenerbahçe, mücadelenin 13. dakikasında 1-0 geriye düştü. Neustadter'in geri pasında Harun Tekin topu ayağının altından kaçırdı ve top ağlara gitti!

Harun Tekin

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oldu.

Mücadelenin 13. dakikasında Kasımpaşa, Harun Tekin'in kendi kalesine attığı gol ile 1-0 öne geçti.

Yarı sahasında top çeviren Fenerbahçe'de Roman Neustadter, ceza sahasının hemen dışından kalecisi Harun Tekin'e geri pas vermek istedi, bu pası kaleci Harun Tekin istediği gibi kontrol edemedi ve ayağına çarpan top filelerle buluştu.

29 yaşındaki file bekçisi pozisyonun ardından büyük üzüntü yaşadı.

beIN Sports yorumcusu Erman Özgür, "Bu sezon Fenerbahçe'nin başına bir tek bu gelmemişti herhalde" dedi.

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