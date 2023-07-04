İHA

Spor Toto 1. Lig’in yeni ekibi Kocaelispor, kadrosuna kaleci takviyesi yaptı. Bir dönem Fenerbahçe’de de forma giyen, 2 kez A Milli Takım'ın da kalesini koruyan 34 yaşındaki Harun Tekin ile resmi sözleşme imzalandı. Brunga Tesisleri’nde imzalanan sözleşmenin 2 yıllık olduğu açıklandı.