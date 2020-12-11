Filmi de iptal

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerKültür-SanatSinema
ABONE OL

Hasan Ali Toptaş'ın filmi de iptal. 12 bin TL'lik kredi iade edilecek

20'ye yakın kadını taciz ettiğini itiraf eden yazar Hasan Ali Toptaş'ın 'Kuşlar Yasına Gider' adlı romanının film haline getirilme projesi iptal edildi. Senaryo yazımının desteklenmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verdiği 12 bin TL'lik kredi iade edilecek

Hasan Ali Toptaş'ın filmi de iptal. 12 bin TL'lik kredi iade edilecek
Filmi de iptal
0:00 / 0:00

Doğu'nun Kafka'sı olarak tanımlanan yazar Hasan Ali Toptaş'a tepkiler çığ gibi büyüyor.
Everest Yayınları'nın artık Hasan Ali Toptaş ile çalışmayacaklarını açıklamasından sonra 'Kuşlar Yasına Gider' adlı romanından sinemaya uyarlanacak olan film de iptal edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Şubat 2020'de 2020-1 Sayılı Sinema Destekleme Kurulu Kararı'nın Desteklenen Senaryo ve Diyalog Yazım Projeleri kapsamında 'Kuşlar Yasına Gider'e 12 bin TL kredi vermişti.
Projenin iptal edilmesiyle birlikte 12 bin TL kredi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na iade edilecek.

Yapımcı Müge Büyüktalaş ile yönetmen Ali Aydın yaptığı açıklamada şunları söyledi; "Geçtiğimiz yıldan beri geliştirme sürecine devam etmekte olduğumuz Hasan Ali Toptaş'ın aynı isimli romanından uyarlanan 'Kuşlar Yasına Gider' film projesinin son günlerde ortaya çıkan haberler doğrultusunda iptaline karar vermiş bulunmaktayız. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Türkiye'nin dünya mirası XVIII
KÜLTÜR-SANATLikya'nın başkenti ve dini merkezi
Taciz itirafı sonrası Everest Yayınları Hasan Ali Toptaş'la yollarını ayırdı - Haberler
KÜLTÜR-SANATYayınevi Toptaş'la yollarını ayırdı
Anadolu Ateşi'nin avukatından açıklama
KÜLTÜR-SANATAvukatından açıklama
Yeşilçam'ın "Hafize Ana"sı: Adile Naşit
KÜLTÜR-SANATYeşilçam'ın "Hafize Ana"sı: Adile Naşit
Hande Küden Berlin Filarmoni'ye kabul edilen ilk Türk oldu
KÜLTÜR-SANATBerlin Filarmoni'ye kabul edilen ilk Türk!
İstanbul Modern'de 8 milyon kişi
KÜLTÜR-SANATİstanbul Modern'de 8 milyon kişi
Türkiye'nin dünya mirası XVII
KÜLTÜR-SANATDestanlara konu olan Truva
Tobey Maguire, Andrew Garfield, Emma Stone ve Kirsten Dunst Örümcek Adam 3'te!
KÜLTÜR-SANATKadroya sürpriz isimler
Bâlâ Atabek’ten 'En Sevdiğim Şarkılar'
KÜLTÜR-SANATBâlâ Atabek’ten 'En Sevdiğim Şarkılar'
İstanbul Bienalin küratörleri açıklandı
KÜLTÜR-SANATİstanbul Bienali küratörleri açıklandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X