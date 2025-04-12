Hasan Arat: Arkadan saldırana kalleş denir!
Beşiktaş Kulübü'nün eski başkanı Hasan Arat, Divan Kurulu toplantısında Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'le yaşadığı gerginliğin ardından yumruklu saldırıya uğradı. Saldırı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Arat, "Buna sessiz kalınmaması lazım. Burada bir oyun oynanıyor. Bu iftiralar oyundur. Tevfik Yamantürk bana küfretti. Korumalarını ayarlamış. Bana kimse teke tek gelemez! Bana arkadan saldırdılar. Arkadan saldırana ne denir, 'kalleş' denir" dedi.
Beşiktaş Divan Kurulu toplantısında yumruklu saldırıya uğrayan siyah-beyazlı kulübün eski başkanı Hasan Arat, yaşanan olayın ardından açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'e sert sözlerle tepki gösteren Arat, şu ifadeleri kullandı:
"BEŞİKTAŞ İÇİN ACI VERİCİ ŞEYLER"
"İçindeki kinler, benim duamın nasıl okunacağı konusuna kadar konuşmalarına sebep olmuş. Allah, pusucuların ve iftiracıların dualarını kabul etmez. Beşiktaş için acı verici şeyler. Ben eski başkan olarak geliyorum, konuşmadım bugüne kadar, yaşananları söylemedim, kulübümü rencide etmedim. Geleceğim, en medeni ortamda anlatacağım. Tahammül edemiyorlar, tahammül edemiyorlar. Zamanında bu insanlar, Süleyman Ağabey'e 'Parasını vereyim, Fener'e gitsin' diyen bir Divan Başkanı var."
"TARİH ONLARI YARGILAYACAK"
"Dayanamıyorlar, dayanamıyorlar! Tarih onları yargılayacak. Yaşananlardan camiam adına üzgünüm. Şahsen buraya geldiğim için bugün mutluyum. Benim en büyük üzüntüm, bu yaşananlar Beşiktaşlılar'ı ve ailemi üzmüştür. Kartal hiçbir şeyden korkmaz. Ben bu işten vazgeçmem. Bu medeniyet, Beşiktaş'ı hiçbir yere götürmez."
"SENİN BOYUN YETMEZ BENİ KOVALAMAYA"
"Aynı şeyi Serdal Adalı'ya yaparlar. 'Bugün bana yapılanlara sessiz kalırsan, aynı iş sana yapılır' dedim Adalı'ya. Buna sessiz kalınmaması lazım. Burada bir oyun oynanıyor. Bu iftiralar oyundur. Bir tane belgeyle ortaya çıktı. Beni kovalayacakmış, senin boyun yetmez beni kovalamaya! Korumalarıyla bana saldırtmayı maharet biliyor. Bunlar hukuk önünde cezasını görecek."
"YAMANTÜRK DERHAL İSTİFA ETMELİDİR"
"Tevfik Yamantürk, derhal Divan başkanlığından istifa etmelidir. Beşiktaş'ı bu duruma düşüren bir Divan Başkan'ı Beşiktaş'a yakışmıyor. Paranla pulunla zenginliğinle ahkam kesemezsin. İnsanların üstünde tahakkümde bulunamazsın. Aynı şeyi Serdal Adalı'ya yapacaklar."
"ARKADAN SALDIRANA KALLEŞ DENİR!"
"Tevfik Yamantürk bana küfretti. Korumalarını ayarlamış. Bana kimse teketek gelemez! Bana arkadan saldırdılar. Arkadan saldırana ne denir, 'kalleş' denir Adana'da. Kalleş denir. Beşiktaş, bu kalleşlikleri unutması lazım. Kalleş insan! Öyle çıkıyor ahkam kesiyor. Hodri meydan deyince dayanamadılar!"
"BU UTANÇLA YAŞAYACAKLAR"
"Haydi herkes ortaya çıksın. Bana darbe işlemez. Onlar benle uğraşamazlar. Allah'a çok şükür bir şeyim yok. (Elinizde kan var) Olabilir, oradaki şeyden dolayı olabilir. Bunlar gelir geçer. Burada Beşiktaş'ı üzdüler. Bunlar aynı şeyi zamanında Süleyman Ağabey'e yaptılar ve altılılar diye anılırlar. Aynı numaraları Süleyman Ağabey'e yaptılar. Bu utançla yaşayacaklar. Benim adım miras olarak yeter, onların paraları yetmez!"
"BÜTÜN HER ŞEYİ ANLATACAKTIM"
"Bütün her şeyi anlatacaktım. Ben istifa ettikten 1 ay öncesi ve sonrasını anlatacaktım. Serdal Bey'e basın dursun mu, durmasın mı dedim. O cesareti olan insan der bunu. Üzgünüm ama bu makamı derhal terk etmesi lazım. Beşiktaş'ı bu duruma düşürmeye kimsenin hakkı yok."
"ÖZEL NEDENLERİM VARDI, AYRILDIM"
"Beşiktaş'tan adam gibi gitmek kötü mü ya! Bana bir onu söyleyin! Veda etmek, taraftarla kucaklaşmak, ben gidiyorum demek yanlış mı! Bu koltuklarda ömür boyu mu kalacağız. Benim özel nedenlerim vardı, ayrıldım. Niye linç etmeye kalkıyorsunuz. Ben beni seven, oy veren insanlar için geldim. Sadece onlar için geldim, onlara bir hatamız olduysa affola."
"ÇOK KİŞİYİ MAHKEMEYE VERDİM"
"Gerekeni avukatlar yapar, hukuk işler. Sadece bunun için değil, çok kişiyi mahkemeye verdim. Yapılan konuşmalardan, basın mensuplarının attığı iftiralardan... Herkesle hukuk çerçevesinde mücadele edeceğiz. Kaba kuvvet, korumalarla saldırma dönemi bitti. Bu ülkede adalet varsa herkes ne olduğunu öğrenir, peşine düşer. Bir taraf güçlü ve zengin olacak, adam kayırmaya başlarsanız bu ülkede adalet olmaz. Adalet şimdi devreye girsin. Suçluları ortaya çıkarsın."