Hasan Arat: Arkadan saldırana kalleş denir!

"ÖZEL NEDENLERİM VARDI, AYRILDIM"

"Beşiktaş'tan adam gibi gitmek kötü mü ya! Bana bir onu söyleyin! Veda etmek, taraftarla kucaklaşmak, ben gidiyorum demek yanlış mı! Bu koltuklarda ömür boyu mu kalacağız. Benim özel nedenlerim vardı, ayrıldım. Niye linç etmeye kalkıyorsunuz. Ben beni seven, oy veren insanlar için geldim. Sadece onlar için geldim, onlara bir hatamız olduysa affola."