"SAĞLIKLI DÜŞÜNEMEDİĞİ İÇİN YAPTI"

Cem Bora, İbrahim Tatlıses'in paylaşımına yönelik şu ifadeleri kullandı; "İbrahim Tatlıses'in sosyal medya hesaplarında babam Hasan Bora ile ilgili yapılan paylaşım hakkında kamuoyuna açıklama yapma zarureti olmuştur.

Şarkıcı İbrahim Tatlıses ile yapımcı ve menajer olan babam Hasan Bora, 1977'de Tatlıses'in Ankara'da çıktığı müzikholde dinlenmesi ve bu sesin tüm Türkiye'nin duyması gerektiğini öngörüsü üzerine Sayın Tatlıses ile profesyonel olarak çalışmaya başlamışlardır.

İbrahim Tatlıses ve Hasan Bora uzun yıllar süren dostane ilişkileri ve iş ortakları sonrasında 2006'da barışarak geçmişte yaşanan olumsuzlukları geride bırakmışlardır.

Hasan Bora, müzik piyasasına yaptığı katkıları ve birçok sanatçının kariyerine olan destekleriyle menajerlik kariyerinde tanınan bir isimdir. İbrahim Tatlıses olmak üzere birçok sanatçının başarıya ulaşmasında önemli rol oynamıştır. Müzik sektörüne kazandırdığı değerleri ve yaptığı katkılarla anılmayı hak eden bir kişi olmasına rağmen babam merhum Hasan Bora'nın hatırasına yönelik olarak 16 Haziran 2024'te yapılan paylaşım ailemizde ve sevenlerinde derin bir üzüntü ve manevi yıkıma yol açmıştır.

Babasını 9 yıl önce kaybetmiş ve Babalar Günü ile bayram gününü bu acının gölgesinde geçiren bir evladın babasının hatırasına ve ailesinin manevi duygularına bu paylaşım ile yapılan saldırı bizleri oldukça derinden etkilemiştir.

Tatıses'in ismini geçirdiği, zamanında yol yürüdüğü maalesef cevap hakkı olmayan vefat etmiş insanlarla ilgili mesnetsiz paylaşımını başına gelen elzem kazalar yüzünden sağlıklı düşünüp hareket edemediği için yaptığını üzülerek Hasan Bora'nın ailesi olarak düşünmekteyiz.

Sayın İbrahim Tatlıses'in bu tür paylaşımlarından kaçınarak, merhum babam Hasan Bora'nın anısına ve ailemizin manevi değerlerine saygı göstermesini diler, kamuoyunun da bu konuda duyarlı olmasını ve merhum Hasan Bora'nın hatırasına saygı göstermesini temenni ederim.

Babamıza Allah'tan rahmet dilerken, cennet ve cehennemin bu hayatta olduğunu tekrar etmekten kaçınmayız. Saygılarımla Cem Bora..."