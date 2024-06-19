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        Haberler Magazin Hasan Bora'nın oğlu Cem Bora'dan İbrahim Tatlıses'e cevap: Sağlıklı düşünemiyor - Magazin haberleri

        Hasan Bora'nın oğlu Cem Bora'dan İbrahim Tatlıses'e cevap

        İbrahim Tatlıses, kendisine kötülükleri dokunan 3 arkadaşıyla fotoğrafını yayımlayarak; "Bu üç Hasan bana kötülük etti. Bu bayramı göremediler" demişti. paylaşımda yer alan Hasan Bora'nın oğlu Cem Bora, sessizliğini bozdu; "Mesnetsiz paylaşımını başına gelen elzem kazalar yüzünden sağlıklı düşünüp hareket edemediği için yaptığını üzülerek Hasan Bora'nın ailesi olarak düşünmekteyiz"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.06.2024 - 11:50 Güncelleme: 19.06.2024 - 12:09
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        Son dönemde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla dikkat çeken İbrahim Tatlıses, Kurban Bayramı'nın ilk günü ilginç bir paylaşımda bulunmuştu.

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        "BANA KÖTÜLÜK ETTİLER" DEMİŞTİ

        İbrahim Tatlıses, yayımladığı fotoğrafta; "Bu gördüğünüz üç arkadaş arkamdaki menajerim Hasan Bora, sol tarafımdaki çocukluk arkadaşım Hasan Çelik ve sağ tarafımdaki Hasan Nabi... Üçü de Hasan, bana kötülük etmişlerdi. Bu bayramı göremediler. Allah, taksiratlarını affetsin" ifadelerini kullanmıştı.
        Tatlıses, ayrıca paylaşımına; "Ben Ne İnsanlar Gördüm" şarkısını da eklemişti.

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        HASAN BORA'NIN OĞLU CEVAP VERDİ

        İbrahim Tatlıses'in ardından fotoğrafta yer alan merhum Hasan Bora'nın oğlu Cem Bora, ünlü türkücüye tepki gösterdi.

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        "SAĞLIKLI DÜŞÜNEMEDİĞİ İÇİN YAPTI"

        Cem Bora, İbrahim Tatlıses'in paylaşımına yönelik şu ifadeleri kullandı; "İbrahim Tatlıses'in sosyal medya hesaplarında babam Hasan Bora ile ilgili yapılan paylaşım hakkında kamuoyuna açıklama yapma zarureti olmuştur.

        Şarkıcı İbrahim Tatlıses ile yapımcı ve menajer olan babam Hasan Bora, 1977'de Tatlıses'in Ankara'da çıktığı müzikholde dinlenmesi ve bu sesin tüm Türkiye'nin duyması gerektiğini öngörüsü üzerine Sayın Tatlıses ile profesyonel olarak çalışmaya başlamışlardır.

        İbrahim Tatlıses ve Hasan Bora uzun yıllar süren dostane ilişkileri ve iş ortakları sonrasında 2006'da barışarak geçmişte yaşanan olumsuzlukları geride bırakmışlardır.

        Hasan Bora, müzik piyasasına yaptığı katkıları ve birçok sanatçının kariyerine olan destekleriyle menajerlik kariyerinde tanınan bir isimdir. İbrahim Tatlıses olmak üzere birçok sanatçının başarıya ulaşmasında önemli rol oynamıştır. Müzik sektörüne kazandırdığı değerleri ve yaptığı katkılarla anılmayı hak eden bir kişi olmasına rağmen babam merhum Hasan Bora'nın hatırasına yönelik olarak 16 Haziran 2024'te yapılan paylaşım ailemizde ve sevenlerinde derin bir üzüntü ve manevi yıkıma yol açmıştır.

        Babasını 9 yıl önce kaybetmiş ve Babalar Günü ile bayram gününü bu acının gölgesinde geçiren bir evladın babasının hatırasına ve ailesinin manevi duygularına bu paylaşım ile yapılan saldırı bizleri oldukça derinden etkilemiştir.

        Tatıses'in ismini geçirdiği, zamanında yol yürüdüğü maalesef cevap hakkı olmayan vefat etmiş insanlarla ilgili mesnetsiz paylaşımını başına gelen elzem kazalar yüzünden sağlıklı düşünüp hareket edemediği için yaptığını üzülerek Hasan Bora'nın ailesi olarak düşünmekteyiz.

        Sayın İbrahim Tatlıses'in bu tür paylaşımlarından kaçınarak, merhum babam Hasan Bora'nın anısına ve ailemizin manevi değerlerine saygı göstermesini diler, kamuoyunun da bu konuda duyarlı olmasını ve merhum Hasan Bora'nın hatırasına saygı göstermesini temenni ederim.

        Babamıza Allah'tan rahmet dilerken, cennet ve cehennemin bu hayatta olduğunu tekrar etmekten kaçınmayız. Saygılarımla Cem Bora..."

        #Hasan Bora
        #Cem Bora
        #İbrahim Tatlıses
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