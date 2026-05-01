Hasan Emre Avcı, 'Kızılcık Şerbeti'ne geri dönüyor

SHOW TV’nin; yapımını Gold Film’in, yapımcılığını ise Faruk Turgut’un üstlendiği fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna, sevilen oyuncu Hasan Emre Avcı, canlandırdığı 'Gökhan' karakteriyle geri dönüyor.

Dizinin bu akşam yayınlanacak bölümünde; Kıvılcım’ın ev sahipliği yaptığı görkemli sanat müzayedesi gecesine Gökhan’ın katılması beklenmeyen gelişmelerin yaşanmasına neden oluyor. Dizide Çimen’in eski eşi olan Gökhan’ın ortaya çıkması ile Emir yeni bir sınava sürükleniyor.

Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Sevimli’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!