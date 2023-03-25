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Altınordu Teknik Direktörü Hasan Özer, 2-0 kaybettikleri Samsunspor maçının ardından her iki takım açısından da önemli bir karşılaşma oynadıklarını kaydetti.

Samsunspor'un şampiyonluğa oynayan bir takım olduğuna işaret eden Özer, "Ligde kalmak isteyen, bu ülkenin en önemli takımlarından bir tanesiyiz. Geçen hafta ilk maçımdı benim. Teknik direktör olarak üç puanı kazanmıştık ama Samsun tabii çok zor bir rakip bizim için. İlk devre çok iyi başladık oyuna. Özellikle Samsun'un ataklarını engelleme konusunda, takım savunması adına güzel işler yaptığımızı düşünüyoruz. İkinci devrenin başında da çok önemli pozisyon bulduk. 68. dakikaya kadar gayet normal giden bir oyun vardı. Çok fazla pozisyon vermeyen bir Altınordu takımı vardı. Ama penaltıdan sonra biraz riskler almaya başladık. Oyuncu değişiklikleri ile daha da hücumcu oyuncular ile oyunu çevirme adına, onları kullanmaya başladık." diye konuştu.

Son bölümde de ikili santrfora dönerek biraz daha risk aldıklarını vurgulayan Özer, şunları kaydetti:

"Bu bölümde zaman zaman pozisyonlar verdik. Özellikle geçiş oyunlarında, kontraataklarda Samsun'a birkaç pozisyon verdiğimizi söyleyebiliriz. Yediğimiz ikinci golden sonra da zaten son dakikalarda mağlup olduk. O yüzden her iki takımı da kutluyorum. İyi bir mücadele oldu. Güzel bir maç oldu diye düşünüyorum. Salı günü çok önemli bir maçımız var içeride. Rakibimiz Denizlispor. Maça çok iyi hazırlanıp galibiyetle ayrılarak bu korkulu ve sıkıntılı durumdan kurtulmak istiyoruz. Kazanmak zorunda olduğumuzu söyleyebilirim. Biz bu ligde kalmak istiyoruz. Çünkü Altınordu takımı çok önemli bir takım. Türkiye'nin kuzeyinden batısından doğusuna kadar bütün yetenekli oyuncuları, Türk gençlerini Türk futboluna kazandırmak için uğraşan bir yerli kulüp, milli kulüp. Amacımız bu takımı sağ salim limana yanaştırıp ligde bırakmak. En büyük görevimiz olacak."