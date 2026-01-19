Hasan Tüncel, HT Spor'da aktardı: Felipe Augusto'ya 15 milyon Euro'luk teklif var!

Trabzonspor, Süper Lig'in 18. haftasında Kocaelispor'u son dakikalarda bulduğu golle 2-1 mağlup etti. Rotasını ayrılıklara ve transfere çeviren Bordo-Mavililerdeki son gelişmeleri Hasan Tüncel, HT Spor ekranlarında aktardı.

"Lovik, 4.5 yıllık bir kontrat imzalaması bekleniyor. Parma'da oynuyordu 22 yaşında daha önce de Trabzonspor'a karşı forma giymiş beğenilmiş bir oyuncuydu fakat o dönem Trabzonspor Lovik'i transfer edememişti. Trabzonspor'un hafızasında olan bir oyuncudan bahsedebiliriz. Bu akşam 20.00'de Trabzon'da olacak yarın da ayağının tozuyla antrenmana katılmasını bekliyoruz. Cuma günü Trabzonspor'un Kasımpaşa mücadelesi var ve Mustafa Eskihellaç da cezalı olduğundan dolayı bu mücadelede yok bu nedenle Lovik'in antrenmana hemen akabinde de maça çıkmasını bekliyoruz. Bu transferin yanı sıra Lovik'in arkadaşı Sarpsborg'ta oynayan Karslbakk ismi var. Trabzonspor bu oyuncuyla anlaştı. 1-1.1 milyon Euro civarı bir rakam el sıkışıldı. Trabzonspor şimdi kulübüyle ödeme planları üzerinde görüşüyor. Bu oyuncu teknik ekip, scout ekibi ve yönetim tarafından tam not aldı. Oyun tarzı da Alexander Sörloth'a benzetiliyor. Şu anda kulüpler arasında pazarlıklar devam ediyor."

"NWAKAEME İLE FESİH GÖRÜŞMESİ YAPILACAK"

"Trabzonspor, Nwakaeme ile önümüzde hafta bir fesih görüşmesi yapacak. Burada oyuncunun kararı önemli çünkü Trabzonspor'un ciddi bir yabancı kontenjanı problemi var. Şu an transfer yapabilmesi için elinde yabancı oyunculardan çıkması gerekiyor. Nwakaeme dışında Olaigbe ile de yollar ayrılabilir. Her ne kadar asistleriyle öne çıksa da form yakayalamadı skor üretme, oyun içinde kalma konusunda problemleri devam ediyor. Trabzonspor'un ben bu transfer döneminde bir kanat transferi yapmasını bekliyorum."

"AHMET KUTUCU'NUN TRABZONSPOR'DA FORMA GİYME İSTEĞİ VAR"

"Ahmet Kutucu transferi var. Trabzonspor bu oyuncuyu kiralık olarak formülüyle kadrosuna katmayı istiyor. Bunuu hem Fatih Tekke'nin hem de Başkan Ertuğrul Doğan da geçtiğimiz günlerde doğruladı. Oyuncunun da Trabzonspor'da forma giyme isteği var."

"FELIPE AUGUSTO'YA 15 MİLYON EURO'LUK TEKLİF VAR"

"Felipe Augusto ile ilgili de önemli bir gelişme oldu. Trabzonspor'a bu oyuncu için bonuslarla birlikte Al-Ahli kulübünden 15 milyon Euro'luk bir teklif geldi. Oyuncu henüz Trabzonspor'a ben ayrılmak istiyorum demedi ilk etapta Arabistan'dan gelen teklife sıcak bakmıyordu ama şu anda yeniden değerlendirme kararını aldığını biliyoruz. Oyuncuyla yapılacak görüşme sonrası bu oyuncunun da ayrılık ihitmalinin olabileceğini söyleyebiliriz."