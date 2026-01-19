Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Hasan Tüncel, HT Spor'da aktardı: Felipe Augusto'ya 15 milyon Euro'luk teklif var! - Trabzonspor Haberleri

        Hasan Tüncel, HT Spor'da aktardı: Felipe Augusto'ya 15 milyon Euro'luk teklif var!

        Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Kocaelispor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da rota transfere çevrildi. Gazeteci Hasan Tüncel, Trabzonspor'daki son gelişmeleri HT Spor'daki Bakış Açısı programın anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2026 - 14:53 Güncelleme: 19.01.2026 - 14:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Augusto'ya 15 milyon Euro'luk teklif var!"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzonspor, Süper Lig'in 18. haftasında Kocaelispor'u son dakikalarda bulduğu golle 2-1 mağlup etti. Rotasını ayrılıklara ve transfere çeviren Bordo-Mavililerdeki son gelişmeleri Hasan Tüncel, HT Spor ekranlarında aktardı.

        İşte Hasan Tüncel'in açıklamaları:

        "Lovik, 4.5 yıllık bir kontrat imzalaması bekleniyor. Parma'da oynuyordu 22 yaşında daha önce de Trabzonspor'a karşı forma giymiş beğenilmiş bir oyuncuydu fakat o dönem Trabzonspor Lovik'i transfer edememişti. Trabzonspor'un hafızasında olan bir oyuncudan bahsedebiliriz. Bu akşam 20.00'de Trabzon'da olacak yarın da ayağının tozuyla antrenmana katılmasını bekliyoruz. Cuma günü Trabzonspor'un Kasımpaşa mücadelesi var ve Mustafa Eskihellaç da cezalı olduğundan dolayı bu mücadelede yok bu nedenle Lovik'in antrenmana hemen akabinde de maça çıkmasını bekliyoruz. Bu transferin yanı sıra Lovik'in arkadaşı Sarpsborg'ta oynayan Karslbakk ismi var. Trabzonspor bu oyuncuyla anlaştı. 1-1.1 milyon Euro civarı bir rakam el sıkışıldı. Trabzonspor şimdi kulübüyle ödeme planları üzerinde görüşüyor. Bu oyuncu teknik ekip, scout ekibi ve yönetim tarafından tam not aldı. Oyun tarzı da Alexander Sörloth'a benzetiliyor. Şu anda kulüpler arasında pazarlıklar devam ediyor."

        "NWAKAEME İLE FESİH GÖRÜŞMESİ YAPILACAK"

        "Trabzonspor, Nwakaeme ile önümüzde hafta bir fesih görüşmesi yapacak. Burada oyuncunun kararı önemli çünkü Trabzonspor'un ciddi bir yabancı kontenjanı problemi var. Şu an transfer yapabilmesi için elinde yabancı oyunculardan çıkması gerekiyor. Nwakaeme dışında Olaigbe ile de yollar ayrılabilir. Her ne kadar asistleriyle öne çıksa da form yakayalamadı skor üretme, oyun içinde kalma konusunda problemleri devam ediyor. Trabzonspor'un ben bu transfer döneminde bir kanat transferi yapmasını bekliyorum."

        "AHMET KUTUCU'NUN TRABZONSPOR'DA FORMA GİYME İSTEĞİ VAR"

        "Ahmet Kutucu transferi var. Trabzonspor bu oyuncuyu kiralık olarak formülüyle kadrosuna katmayı istiyor. Bunuu hem Fatih Tekke'nin hem de Başkan Ertuğrul Doğan da geçtiğimiz günlerde doğruladı. Oyuncunun da Trabzonspor'da forma giyme isteği var."

        "FELIPE AUGUSTO'YA 15 MİLYON EURO'LUK TEKLİF VAR"

        "Felipe Augusto ile ilgili de önemli bir gelişme oldu. Trabzonspor'a bu oyuncu için bonuslarla birlikte Al-Ahli kulübünden 15 milyon Euro'luk bir teklif geldi. Oyuncu henüz Trabzonspor'a ben ayrılmak istiyorum demedi ilk etapta Arabistan'dan gelen teklife sıcak bakmıyordu ama şu anda yeniden değerlendirme kararını aldığını biliyoruz. Oyuncuyla yapılacak görüşme sonrası bu oyuncunun da ayrılık ihitmalinin olabileceğini söyleyebiliriz."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Diyarbakır'da kar yağışı etkili oldu; uçuşlar iptal edildi

        Diyarbakır'da kar yağışı etkili oldu; uçuşlar iptal edildi

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açıldı
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açıldı
        Bir mesajla ortaya çıkan 2 kadın cinayeti!
        Bir mesajla ortaya çıkan 2 kadın cinayeti!
        Yoldan çıkıp kara saplandı! Korku dolu anlar!
        Yoldan çıkıp kara saplandı! Korku dolu anlar!
        G.Saray'da kötü gidişatın nedenleri
        G.Saray'da kötü gidişatın nedenleri
        Cesedi taşa sarılıp Kızılırmak'a atılmıştı... 2 caniye ceza yağdı!
        Cesedi taşa sarılıp Kızılırmak'a atılmıştı... 2 caniye ceza yağdı!
        Altın 10 senede ev doğurdu
        Altın 10 senede ev doğurdu
        'Yol vermedin' deyip 2 kişinin kanını döktü!
        'Yol vermedin' deyip 2 kişinin kanını döktü!
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        Kardeş cinayetinde caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Kardeş cinayetinde caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Daha 2 yaşındaydı... Baza bir anda kapandı!
        Daha 2 yaşındaydı... Baza bir anda kapandı!
        Noa Lang adım adım Galatasaray'a!
        Noa Lang adım adım Galatasaray'a!
        İstanbul'da kurye ve ağır taşıtlara kar yasağı!
        İstanbul'da kurye ve ağır taşıtlara kar yasağı!
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Beşiktaş, Kayseri'de galibiyet peşinde!
        Beşiktaş, Kayseri'de galibiyet peşinde!
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?