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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Hasan Arat, yönetim kurulundaki ilk ismi açıklayacak! PSG bombası - Beşiktaş Haberleri

        Hasan Arat, yönetim kurulundaki ilk ismi açıklayacak! PSG bombası

        Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat, 22 Kasım Çarşamba günü yönetim kurulundaki ilk ismi açıklayacağını söylerken transfer için de dikkat çeken ifadeler kullandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 12:49 Güncelleme: 21.11.2023 - 12:49
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        "PSG ile masaya oturacağım"
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        Beşiktaş'ta 3 Aralık tarihinde gerçekleşecek olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olan Hasan Arat, yönetim kurulundaki isimleri tek tek açıklayacağını ifade etti. Arat, "İlk yöneticimi çarşamba günü açıklayacağım. Benim yöneticim kim, nerede okumuş, ne iş yapar, yönetim kurulunda hangi görevi olacak bunların hepsini tek tek söyleyeceğim" ifadelerini kullandı.

        Arat ayrıca şunları söyledi:

        "Çok kısa zaman içerisinde Paris Saint-Germain ile masaya oturacağım, kimleri getireceğimizi göreceksiniz. UEFA’ya sahte evrak verip Beşiktaş’ın Avrupa’ya gidememesine sebep olanlar, başkanlık yarışını dizayn etmeye kalkmasınlar."

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