Hasibe Eren: Teşekkür ederim 10 yıllık güzel yuvam

Ünlü oyuncu; "Sıdıka gibi cumbadan bakarken bir fotoğrafım olsun istemiştim evimde… Hep çekindim evimin yeri belli olur diye… Taşınınca bir engel görmedim artık. Ama tam yeni ev sahiplerine anahtar teslimi yaparken alelacele çekildi, pek istediğim verimi alamadım… Neyse ki 2019’dan kalma bir tane daha foto buldum… Teşekkür ederim 10 yıllık güzel yuvam… Güzel günlerimiz oldu, fotoğraf albümümde sana da güzel bi yer ayırmış oldum" dedi.