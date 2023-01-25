Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Trafik Hatalı Park Cezası Ne Kadar? 2023 Park ve Duraklama Yasaklarına Uymama Cezası
ABONE OL

Hatalı park cezası ne kadar? 2023 park ve duraklama yasaklarına uymama cezası

Her yıl düzenli olarak yapılmakta olan vergi zamanlarının yanı sıra trafik cezalarındaki ve ehliyet harçlarındaki fiyat artışı da merak edilenler arasında yer almaktadır. Trafik kurallarına uyulması kişinin hem kendini hem de karşısındaki insanı riske atmasını engellemektedir. Bundan dolayı da trafik kurallarına uyulması gerekmektedir.

Hatalı Park Cezası Ne Kadar? 2023 Park ve Duraklama Yasaklarına Uymama Cezası
HABERTURK.COM

Hatalı Park Cezası 2023

Her yıl belirli bir oranda artış göstermekte olan ceza bu yılda artış göstermektedir. Cezanın ne kadar olduğu ise oldukça merak edilen konulardan bir tanesidir. 2023 yılı için ceza miktarının 436 TL olduğu bilinmektedir. Hatalı park yerine 10 15 20 ceza puanı verilmektedir.

Park ve Duraklama Yasaklarına Uymama Cezası

Kavşak, tünel gibi noktalarda duraklamak ve yaya geçidi, çöp konteynırı yanı gibi alanlarda park yapmak yasaktır. Eğer bu durum ihlal edilir ise herhangi bir trafik cezası ile karşılaşılabilmektedir. Aynı zamanda park durumunda iken araç çekilebilmektedir. Park yapmanın ve duraklamanın yasak olduğu noktalarda duraklama yapmanın cezasının 437 TL olduğu söylenebilmektedir. Bu nedenle de bu konuda daha dikkatli davranılması gerekmektedir.

Yanlış Park Cezası

Karayolları Trafik Kanununa göre 61/1 a maddesi: Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasak olduğu yerlerde park etmek yasaktır. 132 TL para cezası ve 15 ceza puanı tatbik edilmektedir. Hatalı park etmekte olan araçlar, trafik ekiplerinde parka çekilmektedir. Aracı çıkarmak için masrafların ödenmesi gerekmektedir.

Park Cezası E Devlete Ne Zaman Düşer?

Pek çok kişi tarafından merak edilen konulardan bir tanesi ise park cezası e devlete ne zaman düşer konudur. Genellikle bu cezanın 3 iş günü ile 7 iş günü içerisinde olması gerekmektedir. Bireyler T.C kimlik numaraları ile bölgeye giriş yapabilmekte ve daha detaylı bilgi elde edilmektedir.

Park Cezasını Nereden Öğrenebilirim?

Bu cezaları öğrenmek için sms kullanımı gerçekleştirilebilmektedir. Sorgulama yapılması istenmekte olan plaka kodunu, tescil tarihini, T.C kimlik numarasının yazılması gerekmektedir. Daha sonra ise 1189’a gönderilmesi gerekmektedir. Park cezasını nereden öğrenebilirim sorusu da bu şekilde cevaplandırılmaktadır. Aynı zamanda bu cezalar e devlet sistemine de düşmektedir. Birkaç iş günü içerisinde sisteme bakılarak da öğrenilebilmektedir.

Yanlış Park Cezası Erken Ödeme İndirimi

Bir kişi yanlış park cezası erken ödeme indirimi hakkında herhangi bir detay bilmemekte ise bu konuyu öğrenmesi gerekmektedir. Bunun nedeni ise ilk 15 gün içerisinde ödenen cezaların indirimli olmasından kaynaklanmaktadır. Ancak geç ödenen cezalarda ise faiz bulunmaktadır. Bundan dolayı da olabildiğince dikkatli davranılması ve indirimin kaçırılmaması önerilmektedir.

Otobüs Durağına Park Cezası

Otobüs durağında duraklama cezasına 2023 yılı için bakıldığında miktarın 196 TL olduğu görülmektedir. Bu konuda oldukça dikkatli davranılması ve park yerlerinin doğru seçilmesi gerekmektedir.

Kaldırıma Park Cezası

Park yapmanın ve duraklamanın yasak olduğu noktalarda park etmenin ve duraklamanın cezasının 437 TL olduğu gözlemlenmektedir. Kaldırıma park cezası da buna dahil edilmektedir. Tüm sürücülerin bu noktada hassas davranması ve nereye park edeceklerine doğru karar vererek park etmeleri önerilmektedir. Bu sayede daha güvenli bir park işlemi gerçekleştirilmiş olmaktadır.

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Hakkari'de bir kadın evinde ölü bulundu
GÜNDEM 2 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu
Polisin yanında uyuşturucu satmaya kalkıştı!
GÜNDEM Polisin yanında uyuşturucu satmaya kalkıştı!
Denizli'de bir kadın eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
GÜNDEM Eşi tarafından bıçaklanan kadın öldü
İzmir açıklarında itilen 114 düzensiz göçmen kurtarıldı
GÜNDEM İzmir açıklarında 114 düzensiz göçmen kurtarıldı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı - Gündem Haberleri
GÜNDEM İki otomobil çarpıştı! 1'i ağır 3 yaralı
2023 PTT personel alım tarihleri: PTT personel alım başvuruları ne zaman başlıyor, personel alımı olacak mı, şartları neler?
GÜNDEM 2023 PTT personel alım tarihleri!
Osmaniye'de kuzenler arasında kavga: 1 ölü, 1 yaralı - En Son Haberler
GÜNDEM Kuzenler arasında kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Konteynerde ölü bulundu
GÜNDEM Konteynerde ölü bulundu
Kütahya'da beton mikserinin çarptığı yaya öldü
GÜNDEM Kütahya'da beton mikserinin çarptığı yaya öldü
Muğla'da 40 düzensiz göçmen yakalandı
GÜNDEM Muğla'da 40 düzensiz göçmen yakalandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.