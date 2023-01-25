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Hatalı Park Cezası 2023

Her yıl belirli bir oranda artış göstermekte olan ceza bu yılda artış göstermektedir. Cezanın ne kadar olduğu ise oldukça merak edilen konulardan bir tanesidir. 2023 yılı için ceza miktarının 436 TL olduğu bilinmektedir. Hatalı park yerine 10 15 20 ceza puanı verilmektedir.

Park ve Duraklama Yasaklarına Uymama Cezası

Kavşak, tünel gibi noktalarda duraklamak ve yaya geçidi, çöp konteynırı yanı gibi alanlarda park yapmak yasaktır. Eğer bu durum ihlal edilir ise herhangi bir trafik cezası ile karşılaşılabilmektedir. Aynı zamanda park durumunda iken araç çekilebilmektedir. Park yapmanın ve duraklamanın yasak olduğu noktalarda duraklama yapmanın cezasının 437 TL olduğu söylenebilmektedir. Bu nedenle de bu konuda daha dikkatli davranılması gerekmektedir.

Yanlış Park Cezası

Karayolları Trafik Kanununa göre 61/1 a maddesi: Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasak olduğu yerlerde park etmek yasaktır. 132 TL para cezası ve 15 ceza puanı tatbik edilmektedir. Hatalı park etmekte olan araçlar, trafik ekiplerinde parka çekilmektedir. Aracı çıkarmak için masrafların ödenmesi gerekmektedir.

Park Cezası E Devlete Ne Zaman Düşer?

Pek çok kişi tarafından merak edilen konulardan bir tanesi ise park cezası e devlete ne zaman düşer konudur. Genellikle bu cezanın 3 iş günü ile 7 iş günü içerisinde olması gerekmektedir. Bireyler T.C kimlik numaraları ile bölgeye giriş yapabilmekte ve daha detaylı bilgi elde edilmektedir.

Park Cezasını Nereden Öğrenebilirim?

Bu cezaları öğrenmek için sms kullanımı gerçekleştirilebilmektedir. Sorgulama yapılması istenmekte olan plaka kodunu, tescil tarihini, T.C kimlik numarasının yazılması gerekmektedir. Daha sonra ise 1189’a gönderilmesi gerekmektedir. Park cezasını nereden öğrenebilirim sorusu da bu şekilde cevaplandırılmaktadır. Aynı zamanda bu cezalar e devlet sistemine de düşmektedir. Birkaç iş günü içerisinde sisteme bakılarak da öğrenilebilmektedir.

Yanlış Park Cezası Erken Ödeme İndirimi

Bir kişi yanlış park cezası erken ödeme indirimi hakkında herhangi bir detay bilmemekte ise bu konuyu öğrenmesi gerekmektedir. Bunun nedeni ise ilk 15 gün içerisinde ödenen cezaların indirimli olmasından kaynaklanmaktadır. Ancak geç ödenen cezalarda ise faiz bulunmaktadır. Bundan dolayı da olabildiğince dikkatli davranılması ve indirimin kaçırılmaması önerilmektedir.

Otobüs Durağına Park Cezası

Otobüs durağında duraklama cezasına 2023 yılı için bakıldığında miktarın 196 TL olduğu görülmektedir. Bu konuda oldukça dikkatli davranılması ve park yerlerinin doğru seçilmesi gerekmektedir.

Kaldırıma Park Cezası

Park yapmanın ve duraklamanın yasak olduğu noktalarda park etmenin ve duraklamanın cezasının 437 TL olduğu gözlemlenmektedir. Kaldırıma park cezası da buna dahil edilmektedir. Tüm sürücülerin bu noktada hassas davranması ve nereye park edeceklerine doğru karar vererek park etmeleri önerilmektedir. Bu sayede daha güvenli bir park işlemi gerçekleştirilmiş olmaktadır.