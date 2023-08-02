Hatay'da depremde ağır hasar alan bina çöktü

Hatay'da 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan bina çöktü
Hatay Samandağ'da, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan dört katlı bina kendiliğinden çöktü
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ağır hasara uğrayan 4 katlı bina kendiliğinden yıkıldı.
Alınan bilgiye göre, Sait Döner Caddesi'nde, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar aldığı belirtilen dört katlı bina çöktü.
İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri bina çevresine güvenlik şeridi çekti.
Kendiliğinden yıkıldığı belirlenen binada inceleme yapan ekipler yaşam belirtisine rastlamadı.
Öte yandan, tedbiren bir süreliğine kapatılan cadde tekrar araç trafiğine açıldı.