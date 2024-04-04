Hatay'da neler oluyor? AK Parti mazbatanın verilmesini, CHP oyların yeniden sayılmasını istiyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi yerleşkelerinden bilgisayarların çalındığı, belge ve bilgilerin karartıldığına dair duyumlar aldıklarını ifade eden AK Parti İl Başkanı Mustafa Erdoğan, suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

MAZBATANIN VERİLMESİ İÇİN BAŞVURU YAPTILAR

Erdoğan, açıklamasında, "31 Mart Pazar günü yapılan seçimlerde adayımız Sayın Mehmet Öntürk'ün seçimi kazandığı kesinleşmiştir. Bunun için Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet Öntürk'e mazbatasının verilmesi için bugün İl Seçim Kurulu'na başvurumuzu yapıyoruz. Ayrıca Hatay Büyükşehir Belediyesi yerleşkelerinden, daha sonra yapılacak incelemelerde ortaya çıkacak suçların delillerini karartmak için bazı eşyaların, evrakın, dosyaların, bilgisayarların çalındığı, nakledildiği, içerikleriyle oynandığına ilişkin tarafımıza ulaşan bilgi, belge, fotoğraf gibi dokümanları da içeren suç duyurumuzu bugün Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapıyoruz. Genel başkanları ve adayları başta olmak üzere kaybettikleri seçimi hazmedemeyenlerin, kamuoyunu ve adli makamları yalan yanlış basın açıklamaları ve itirazlarla oyalayıp, asıl amaçlarının belediyede yıllardır süren hırsızlıkların, usulsüzlüklerin ve yolsuzlukların üzerini örtmek için zaman kazanmak olduğu ortaya çıkmıştır" dedi.

REKLAM "HALKIN İRADESİNİN ÇALINMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ" Erdoğan, tek bir kuruş hırsızlığa ve yolsuzluğa müsaade etmeyeceklerini kaydederek, "Belediyede kurulu görgüsüz ve hunhar aile/kardeş/eş saltanatını bitireceğiz. Hatay Büyükşehir Belediyesi'nde hizmete başladığımız gün, ilk yapacağımız iş, belediyenin ve bağlı iştiraklerinin tüm iş ve işlemlerinin en detaylı şekilde Sayıştay denetimini talep etmek, tespit edilen her kuruş yolsuzluğun da adli makamlar önünde hesabını sormak olacaktır. Hemşehrilerimiz koparılan yaygaraların sebeplerini çok iyi bilmektedirler. İl başkanları 'adayları kazanamazsa istifa edeceğini' söylediğini kamuoyuna unutturmak için, bazı milletvekilleri de seçimi kaybeden belediye başkanıyla ikili ilişkileri dolayısıyla mecbur oldukları için diyet ödemektedirler. Ne yaparlarsa yapsınlar kazanan tüm Hatay halkıdır, kazanan demokrasidir, kazanan Mehmet Öntürk'tür. Bizlere oy veren, vermeyen tüm kardeşlerimizin hukuku bize emanettir. Kimsenin sandıktan çıkan irademizi çalmasına da, belediyenin mallarını çalmasına da vaktimizi çalmasına da müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.

CHP OYLARIN YENİDEN SAYILMASINI İSTİYOR 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'ne CHP'den Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak giren Lütfü Savaş, kesin olmayan sonuçlara göre seçimi ikinci sırada tamamladı. Kesin olmayan sonuçlara göre seçimi 3 bin 890 oy farkla geride tamamlayan CHP, geçtiğimiz salı günü İl Seçim Kuruluna itirazda bulundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki, milletvekilleri ve partililerin katılımıyla birlikte İl Seçim Kurulu önünde basın açıklaması yaptı. “HATAY HALKININ BİR OYUNUN ZAYİ OLMAMASI İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ” CHP'li yetkililer, matematiksel ve tutanak hatalarında yapılan düzenlemelerle oy farkının 2 bin 735’e gerilediğini belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, 10 milletvekili ve 2 genel başkan yardımcısı olarak süreci takip ettiklerini belirterek, “Sayın genel başkanımızın talimatıyla iki genel başkan yardımcısı olarak burada görevlendirildik. Biz buraya 10 milletvekili arkadaşımızla geldik. 4 gündür buradayız, hukuki süreçleri takip ediyoruz. Siyasal süreçleri takip ediyoruz. Hatay halkının bir oyunun zayi olmaması için mücadele ediyoruz” dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ise, matematiksel hesapların düzenlenmesiyle birlikte farkın 2 bin 735’e gerilediğini belirterek, “Baştan beri hukuki süreç yürütülüyor, itirazlarımızı yapıyoruz. İlk başta maddi hataların düzeltilmesiyle birlikte seçim gecesinde 3 bin 890 olan fark 2 bin 735’e kadar gerilemiş durumda. Bu sadece maddi hataların düzeltilmesiyle. Bu maddi hatalar nelerdir örneğin; tutanaklarda bir hata yapılıyorsa, matematik hesaplamada şüphe varsa, aynı şekilde partimize yazılması gereken oyun başka partilere yazılması, bizim partimize ve adayımız Lütfü Savaş’a yönelik kullanılan oyların sıfır olarak yazılması. Bunların düzeltilmesiyle birlikte hala devam eden bu süreçte 2 bin 735’e kadar fark gerilemiş durumda” dedi.