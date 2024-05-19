Hatay'da sulama kanalına giren çocuk boğuldu
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sulama kanalına giren 9 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Giriş: 19.05.2024 - 13:15 Güncelleme: 19.05.2024 - 13:15
Reyhanlı'nın Varışlı Mahallesi'nde 9 yaşındaki Bedrettin Görçek, sabah saatlerinde girdiği sulama kanalında kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Sualtı Arama ekipleri sevk edildi.
CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI
Ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.
Sudan çıkarılan Görçek'in cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.
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