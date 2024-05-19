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        Hatay'da sulama kanalına giren çocuk boğuldu

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sulama kanalına giren 9 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 13:15 Güncelleme: 19.05.2024 - 13:15
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        Sulama kanalına giren çocuktan acı haber
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        Reyhanlı'nın Varışlı Mahallesi'nde 9 yaşındaki Bedrettin Görçek, sabah saatlerinde girdiği sulama kanalında kayboldu.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Sualtı Arama ekipleri sevk edildi.

        CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

        Ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

        Sudan çıkarılan Görçek'in cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

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        #Hatay
        #boğulma
        #sulama kanalı
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