        Hatay'da toprağa gömülü silahlar ele geçirildi

        Hatay'da toprağa gömülü silahlar ele geçirildi

        Hatay'da uyuşturucu suçundan tutuklu bulunan 2 kişinin evinin bahçesinde toprağa gömülü 4 tabanca, 30 fişek, 4 şarjör, 2 av tüfeği ve 26 kartuş ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2026 - 01:13 Güncelleme: 13.02.2026 - 01:13
        Toprağa gömülü silahlar ele geçirildi
        Uyuşturucu suçundan tutuklu bulunan 2 şüphelinin, Kumlu ilçesindeki evlerinin bahçesinde silah gömdüğü bilgisi üzerine polis ekipleri harekete geçti.

        Tutuklu şüphelilerin evinin bahçesinde yapılan kazı çalışmasında, toprağa gömülü halde 4 tabanca, 30 fişek, 4 şarjör, 2 av tüfeği ve 26 kartuş ele geçirildi.

        Olaya ilişkin gözaltına alınan bir şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüpheli, tutuklandı.

        Fotoğraf: DHA

