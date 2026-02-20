Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem HATAY İMSAKİYE 2026: 20 Şubat Cuma bugün Hatay’da iftar vakti ne zaman, ezan saat kaçta okunuyor? Diyanet Ramazan İmsakiyesi ile iftar ve teravih saatleri

        Hatay İmsakiye 2026: 20 Şubat Cuma bugün Hatay'da iftar vakti ne zaman, ezan saat kaçta okunuyor?

        İslam alemi sabır, paylaşma, yardımlaşma ve manevi arınma ayı olan Ramazan'a kavuşmanın huzurunu yaşıyor. Bu ayda farz kılınan oruç ibadetinin süresi, her gün imsak vakti ile başlarken akşam ezanıyla sona eriyor. 20 Şubat Cuma günü sabaha karşı sahura kalkan milyonlarca kişi iftar saatini bekliyor. ''Bugün Hatay'da iftar vakti ne zaman, akşam ezanı saat kaçta okunuyor?'' soruları şehrin sakinler tarafından yanıt arıyor. Hatay İmsakiye 2026 ile 29 günlük sahur saatleri ile iftar ve teravih vakitleri belli olmuştu. İşte, 2026 Diyanet Ramazan İmsakiyesi ile 20 Şubat 2026 Hatay iftar vakti ve teravih saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2026 - 14:41 Güncelleme: 20.02.2026 - 14:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ramazan’ın ikinci günü için Hatay iftar saati araştırılmaya başlandı. ''Hatay’da iftar vakti ne zaman, akşam ezanı saat kaçta okunuyor?'' soruları gündeme geldi. Oruç tutanlara rehberlik eden 2026 Ramazan İmsakiyesi Diyanet İşleri Başkalnığı tarafından yayımlandı ve tüm bu sorular yanıt buldu. Haberimizde yer alan Hatay İmsakiye 2026 üzerinden 29 günlük Hatay sahur saatleri ile iftar ve teravih vakitlerini takip edebilirsiniz.

        2

        HATAY’DA İFTAR SAATİ NE ZAMAN?

        2026 Ramazan İmsakiyesi’ne göre;

        Hatay’da iftar 20 Şubat Cuma akşamı saat 18.28’de açılacak.

        Yatsı ezanı saat 19.42’de okunacak. Yatsı namazının ardından teravih namazı kılınacak.

        21 Şubat Cumartesi sahur için imsak vakti ise 05.51 olacak.

        HATAY RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        2026 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

        Diyanet Dini Günler Takvimi’ne göre 2026 yılında Kadir Gecesi 16 Mart 2026 tarihinde idrak edilecek.

        2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        Arefe Günü: 19 Mart 2026 Perşembe

        Ramazan Bayramı 1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma

        Ramazan Bayramı 2. Gün: 21 Mart 2026 Cumartesi

        Ramazan Bayramı 3. Gün: 22 Mart 2026 Pazar

        4

        HATAY İMSAKİYE 2026

        Hatay’ın iftar ve sahur vakitleri ilçelere göre farklılık gösterebilir. İlçenize özel namaz vakitlerini öğrenmek için "Hatay İmsakiye 2026" bağlantısına tıklayarak ilçe tercihinizi belirleyebilirsiniz. Bu sayede Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine dayalı güncel Hatay Ramazan İmsakiyesi bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.

        Tüm Hatay ilçelerinin de verilerine ulaşabilirsiniz.

        29 GÜNLÜK HATAY RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        Oruca Nasıl Niyet Edilir?

        Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nâfile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine (10 dk.) kadarki süredir ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', 2/85). Bu oruçlar için "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazan'ın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/126-127).

        6

        Ezan Okunurken Su İçilir Mi?

        Takvimlerde gösterilen "imsak", oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.

        7

        Teravih Namazı Farz Mı, Sünnet Mi?

        Resûl-i Ekrem (s.a.s.) ashabıyla beraber cemaat hâlinde bu namazı kılmış, onların iştiyakını görünce farz olur endişesiyle cemaatle kılmayı terk ederek yalnız kılmaya devam etmiştir (Buhârî, Salâtü't-terâvîh, 1 [2012]; Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 177-178 [761]). Yine Hz. Peygamber, "Kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan namazını (teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır." (Buhârî, Salâtü't-terâvîh, 1 [2009]; Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 173-175 [759-760]) buyurarak teravih namazına teşvik etmiştir. Bu bakımdan teravih namazı, erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkededir.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Lal Denizli ifade için adliyeye geldi
        Lal Denizli ifade için adliyeye geldi
        Okulda cıva zehirlenmesi: 14 öğrenci tedavide!
        Okulda cıva zehirlenmesi: 14 öğrenci tedavide!
        2 milyar dolarlık yatırımda kritik dönemeç
        2 milyar dolarlık yatırımda kritik dönemeç
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        6 gün arayla büyük acı! Önce babası, sonra kendisi!
        6 gün arayla büyük acı! Önce babası, sonra kendisi!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Bakan Gürlek'ten 'Umut Hakkı' açıklaması
        Bakan Gürlek'ten 'Umut Hakkı' açıklaması
        "Türkiye önemli bir başarı elde etti"
        "Türkiye önemli bir başarı elde etti"
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        "Harakiri yaptı"
        "Harakiri yaptı"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        16 yıl sonra aydınlatıldı! Önce vurdular sonra yaktılar!
        16 yıl sonra aydınlatıldı! Önce vurdular sonra yaktılar!
        Nöbetten çıktı aracında cansız bulundu! Şüpheli ölüm!
        Nöbetten çıktı aracında cansız bulundu! Şüpheli ölüm!
        Ayaklarıyla hamur yoğurdular!
        Ayaklarıyla hamur yoğurdular!
        "Uyuşturucu maddeyi Telegram'dan sipariş verdim"
        "Uyuşturucu maddeyi Telegram'dan sipariş verdim"
        Pusu vahşetinde şüpheliler drone ile yakalandı!
        Pusu vahşetinde şüpheliler drone ile yakalandı!
        84 günde büyük değişim!
        84 günde büyük değişim!
        Google mühendislerine casusluk suçlaması!
        Google mühendislerine casusluk suçlaması!