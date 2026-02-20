Hatay İmsakiye 2026: 20 Şubat Cuma bugün Hatay'da iftar vakti ne zaman, ezan saat kaçta okunuyor?
İslam alemi sabır, paylaşma, yardımlaşma ve manevi arınma ayı olan Ramazan'a kavuşmanın huzurunu yaşıyor. Bu ayda farz kılınan oruç ibadetinin süresi, her gün imsak vakti ile başlarken akşam ezanıyla sona eriyor. 20 Şubat Cuma günü sabaha karşı sahura kalkan milyonlarca kişi iftar saatini bekliyor. ''Bugün Hatay'da iftar vakti ne zaman, akşam ezanı saat kaçta okunuyor?'' soruları şehrin sakinler tarafından yanıt arıyor. Hatay İmsakiye 2026 ile 29 günlük sahur saatleri ile iftar ve teravih vakitleri belli olmuştu. İşte, 2026 Diyanet Ramazan İmsakiyesi ile 20 Şubat 2026 Hatay iftar vakti ve teravih saatleri...
Ramazan’ın ikinci günü için Hatay iftar saati araştırılmaya başlandı. ''Hatay’da iftar vakti ne zaman, akşam ezanı saat kaçta okunuyor?'' soruları gündeme geldi. Oruç tutanlara rehberlik eden 2026 Ramazan İmsakiyesi Diyanet İşleri Başkalnığı tarafından yayımlandı ve tüm bu sorular yanıt buldu. Haberimizde yer alan Hatay İmsakiye 2026 üzerinden 29 günlük Hatay sahur saatleri ile iftar ve teravih vakitlerini takip edebilirsiniz.
HATAY’DA İFTAR SAATİ NE ZAMAN?
2026 Ramazan İmsakiyesi’ne göre;
Hatay’da iftar 20 Şubat Cuma akşamı saat 18.28’de açılacak.
Yatsı ezanı saat 19.42’de okunacak. Yatsı namazının ardından teravih namazı kılınacak.
21 Şubat Cumartesi sahur için imsak vakti ise 05.51 olacak.
2026 KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Diyanet Dini Günler Takvimi’ne göre 2026 yılında Kadir Gecesi 16 Mart 2026 tarihinde idrak edilecek.
2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Arefe Günü: 19 Mart 2026 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün: 21 Mart 2026 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün: 22 Mart 2026 Pazar
HATAY İMSAKİYE 2026
Hatay’ın iftar ve sahur vakitleri ilçelere göre farklılık gösterebilir. İlçenize özel namaz vakitlerini öğrenmek için "Hatay İmsakiye 2026" bağlantısına tıklayarak ilçe tercihinizi belirleyebilirsiniz. Bu sayede Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine dayalı güncel Hatay Ramazan İmsakiyesi bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
Tüm Hatay ilçelerinin de verilerine ulaşabilirsiniz.
Oruca Nasıl Niyet Edilir?
Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nâfile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine (10 dk.) kadarki süredir ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', 2/85). Bu oruçlar için "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazan'ın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/126-127).
Ezan Okunurken Su İçilir Mi?
Takvimlerde gösterilen "imsak", oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.
Teravih Namazı Farz Mı, Sünnet Mi?
Resûl-i Ekrem (s.a.s.) ashabıyla beraber cemaat hâlinde bu namazı kılmış, onların iştiyakını görünce farz olur endişesiyle cemaatle kılmayı terk ederek yalnız kılmaya devam etmiştir (Buhârî, Salâtü't-terâvîh, 1 [2012]; Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 177-178 [761]). Yine Hz. Peygamber, "Kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan namazını (teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır." (Buhârî, Salâtü't-terâvîh, 1 [2009]; Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 173-175 [759-760]) buyurarak teravih namazına teşvik etmiştir. Bu bakımdan teravih namazı, erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkededir.