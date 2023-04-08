Son dakika deprem haberleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini her gün güncelliyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar "Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt arıyor. 8 Nisan Cumartesi günü Kahramanmaraş ve Hatay'da deprem meydana geldi. İşte 8 Nisan son depremler listesi...