Hatayspor: 0 - İstanbulspor: 3 MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 32. haftasında İstanbulspor, deplasmanda Hatayspor'u 3-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında İstanbulspor, Mersin'de Atakaş Hatayspor'u 3-0 yenerek 10 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı.
68. dakikada Florian Loshaj, 71. dakikada Mendy Mamadou ve 87. dakikada Vefa Temel'in golleriyle İstanbulspor karşılaşmayı 3-0 kazandıç
Ligde 10 maç sonra kazanan İstanbulspor puanını 16'ya çıkardı. Üst üste ikinci yenilgisini alan Hatayspor ise 33 puanda kaldı.
İstanbulspor, sezonun ilk yarısında Hatayspor'u 2-1 yenmişti.
MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada Halil Dervişoğlu'nun pasında topla buluşan Rui Pedro'nun sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
12. dakikada İstanbulspor, penaltı kazandı. Loshaj, ceza sahası içerisinde Matondo'nun müdahalesiyle yerde kalınca hakem Mert Güzenge penaltı kararı verdi.
14. dakikada Laurentino'nun kullandığı penaltıda sola uzanarak topu çelen kaleci Erce Kardeşler, Mamadou'nun tamamlamak istediği topu da çıkararak gole izin vermedi.
20. dakikada Ghoulam'ın uzun taç atışında ceza sahası içerisinde topla buluşan Dele-Bashiru'nun sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.
27. dakika İstanbulspor etkili geldi. Laurentino'nun pasıyla buluşan Emir Kaan Gültekin'in sert vuruşunu Erce Kardeşler ayaklarıyla çıkardı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
58. dakikada Matondo'nun pasıyla buluşan Boudjemaa'nın ceza sahası dışından sert vuruşu üstten auta çıktı.
68. dakikada İstanbulspor öne geçti. Sağ kanattan Laurentino'nun ortasında arka direkte topla buluşan Loshaj'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1
71. dakikada İstanbulspor farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahasının sol çaprazında Emir Kaan Gültekin meşin yuvarlağı altıpas içerisindeki Mamadou'ya çıkardı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti: 0-2
87. dakikada İstanbulspor durumu 3-0 yaptı. Sağ kanattan ilerleyen Vefa Temel, ceza sahası dışından sol ayağıyla düzgün vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
Karşılaşmayı İstanbulspor 3-0 kazandı.
Stat: Mersin
Hakemler: Mert Güzenge, Bilal Gölen, Bahtiyar Birinci
Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı (Dk. 76 Doğukan Sinik), Kilama, Maksimovic, Ghoulam, Rivas, Dele-Bashiru (Dk.88 Kamil Ahmet Çörekçi), Matondo, Rui Pedro (Dk. 46 Boudjemaa), Halil Dervişoğlu (Dk.69 Fernandes), Strandberg (Dk. 69 Dadashov)
İstanbulspor: Alp Arda, Mehmet Yeşil, Vorobjovas, Sambissa, Mamadou (Dk. 83 Vefa Temel), Coly, Simon Deli, Emir Kaan Gültekin (Dk. 83 Eren Arda Şan), Loshaj, Ali Yaşar (Dk.72 Okan Erdoğan), Laurentino (Dk.78 Özcan Şahan)
Goller: Dk. 68 Loshaj, Dk. 71 Mamadou, Dk. 87 Vefa Temel (İstanbulspor)
Sarı kart: Dk. 48 Boudjemaa, Dk. 86 Doğukan Sinik (Hatayspor)