Hatayspor: 4 - Adana Demirspor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Atakaş Hatayspor sahasında Adana Demirspor'u ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazandı.
Giriş: 07.04.2026 - 17:07 Güncelleme:
Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri Osman Kaynak (k.k), Prince Ating, Ünal Durmuşhan ve Deniz Aksoy kaydetti.
Bu sonucun ardından Hatayspor 10 puana yükseldi. Adana Demirspor ise -54 puanda kaldı.
Ligin 35. haftasında Hatayspor deplasmanda Sarıyer'le karşılaşacak. Adana Demirspor ise sahasında Iğdır FK'yı ağırlayacak.
