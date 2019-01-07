Kulüpten yapılan açıklamada, "Antalya kampına davet ettiğimiz Henri Bienvenu ile finansal konularda anlaşamadığımız için transfer gerçekleşmemiştir. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Bienvenu, Türkiye'de daha önce Fenerbahçe ve Eskişehirspor formaları giymişti.

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