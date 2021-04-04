"Hatayspor çok önemli bir galibiyet aldı. Tabii bu büyük bir başarı ama bu tip skorlardan da Ömer Erdoğan'ın ders çıkarması gerekir. Oyuncuların genelinde zaman zaman fazla rahatlık gözlemledim. Ve bir de prese karşı gereksiz pas hataları yaptılar. Maç 0-0 iken az kaldı gol yiyorlardı bu yüzden. O gol de olsa maçın geneli ters yüz olabilirdi." - SABAH