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Hatayspor - Trabzonspor maçı CANLI YAYIN

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk oluyor. Süper Lig'in 8. haftasında Yukatel Kayserispor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Trabzonspor, son 4 dış saha maçında 2 puan alabildi

Hatayspor - Trabzonspor maçı CANLI YAYIN
HABERTURK.COM

GOL: 9' Bardhi

16'da Bertuğ Yıldırım'ın golü, VAR incelemesinin ardından faul gerekçesiyle iptal edildi.

STAT: Yeni Hatay Stadı
HAKEM: Zorbay Küçük
SAAT: 16.00
YAYIN: beIN Sports 1

Hatayspor: Erce, Kamil, Burak Bekaroğlu, Burak, Adekugbe, Musa, Mehdi, Onur, Saba, Kaan, Bertuğ

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Bartra, Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Bakasetas, Bardhi, Yusuf Yazıcı, Djaniny, Maxi Gomez

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Ligin son 2 haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i 1-0, İstanbulspor'u da 4-0'lık sonuçla mağlup eden bordo-mavililer, rakibini yenerek bu sezon ilk kez art arda 3 galibiyet almak istiyor.

Süper Lig'in 8. haftasında Yukatel Kayserispor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Trabzonspor, son 4 dış saha maçında 2 puan alabildi. Trabzonspor, söz konusu 4 karşılaşmada Beşiktaş (2-2) ve MKE Ankaragücü (1-1) ile berabere kalırken, VavaCars Fatih Karagümrük'e 4-1 ve Corendon Alanyaspor'a 5-0 mağlup oldu. Bordo-mavili ekip bu dört karşılaşmada 4 gol atabilirken, kalesinde 12 gol gördü.

Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçıyla 118 günlük galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor.

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