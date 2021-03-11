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Hatmi çiçeği faydaları nelerdir? Boğaz ağrısı, öksürüğe faydaları var mı? Bebeklere verilir mi?

Bitki çayları ve bitkisel bakım/tedavi ürünleri denince ilk akla gelen bitkilerden biri olan Hatmi çiçeğinin faydaları saymakla bitmiyor. Özellikle soğuk algınlığı ve boğaz ağrısında sık sık kullanılan hatmi çiçeği çayının bağırsak problemlerine, diş ve diş eti rahatsızlıklarına ve uyku bozukluğuna iyi geldiği de biliniyor. Killi ve humuslu topraklarda yetişen hatmi çiçeğinin nelere iyi geldiğine inanamayacaksınız! Hatmi çiçeği faydaları nelerdir? Boğaz ağrısı, öksürüğe faydaları var mı? Bebeklere verilir mi?

Hatmi çiçeği faydaları nelerdir? Boğaz ağrısı, öksürüğe faydaları var mı? Bebeklere verilir mi?

Ebegümecigiller familyasına ait olan hatmi çiçeği, killi, humus bakımından zengin toprakları seviyor, şiddetli rüzgarlara karşı pek dayanıklı olmadığı için güneş alan ama rüzgârdan korunaklı bir alanda yetiştirilmesi gerekiyor. Halk arasında deve gülü, hire, silindir çiçeği ve gülhatmi gibi isimlerle de anılan hatmi çiçeği, yetişmek için olumlu şartları bulduğunda 2-2,5 metrelere kadar çıkabiliyor. Çiçeği beyazdan kırmızıya, pembeden turuncuya kadar çeşit çeşit renkte olabiliyor.

Hatmi Çiçeği Çayı Nasıl Demlenir? Neye İyi Gelir?

Onca rahatsızlığa şifa olan hatmi çiçeği çayı nasıl demlenir diyorsanız, işte size çok kolay bir demleme yöntemi: Bir tutam hatmi otu kurusunu ve 2 su bardağı sıcak su ile buluşturun ve dinlendirmeye bırakın. Demlediğiniz çayı günde 2 kez olmak üzere düzenli şekilde tüketmelisiniz. Aksi halde faydalarını göremeyebilirsiniz. Dilerseniz çayı sıcak halde içtiğiniz gibi soğutarak da tüketebilirsiniz.

Hatmi Çiçeğinin Faydaları Nelerdir?

  • Yatıştırıcı ve iyileştirici özelliklere sahiptir hatmi çiçeği.
  • İdrar söktürücü özelliği ile bilinir. İdrar yollarında biriken toksinleri atmada en faydalı bitkiler arasında yer alır.
  • Vücutta biriken suyu çok rahat şekilde atar. Ödem sorunlarınızı hatmi çiçeği çayı içerek giderebilirsiniz.
  • Solunum yollarında yaşadığınız rahatsızlıkları bu şifalı bitki sayesinde giderebilirsiniz. Üstelik hatmi çiçeği öksürük kesici özelliği sayesinde kış çaylarının vazgeçilmezi haline gelecektir.
  • Diş eti ve ağız yaralarında oluşan mikropları hatmi çiçeği çayı ile yok etmeniz mümkündür.
  • Yaralardan kaynaklı ağrı yaşadığınızda hatmi bitkisi lapa şeklinde, ağrılı bölgeye uygulanmalıdır. Böylece ağrınızı kısa sürede dindirecektir.

  • Ağrınızı dindirecek hatmi yaprağı kısa süre içinde sizi eski enerjinize kavuşturacaktır.
  • Bağırsak problemleri hemen hemen her insanda yanlış beslenme sonucu meydana gelmektedir. Bu sorunu ortadan kaldırmak için de türlü türlü bitkisel şifalar aranmıştır. Bu gibi durumlarda içeceğiniz hatmi çiçeği kürü bağırsaklarınızı düzene sokacak ve hafif bir müshil etkisi verecektir.
  • Uyku bozukluğu ve düzensiz uykular insanlarda strese sebep olmaktadır. Gün içindeki enerji ihtiyacınızı uykunuza borçlusunuz. Düzenli uykular için hatmi çayı içerek daha rahat uyuyabilir ve daha mutlu uyanabilirsiniz.
  • Grip salgını başladığı anda kendinizi eve kapatmanıza gerek yok. Siz de rahatça gezebilirsiniz. Hatmi çayı içerek hem boğazınızın mikroplardan arınmasını sağlarsınız hem de bağışıklık sisteminizi güçlendirirsiniz.
  • Kalp sağlığı ve karaciğer sağlığı için hatmi otu size doğal şifa kaynağı olmaktadır.
  • Güçlü bağışıklık sistemi için, sürekli bitki çayı içip duruyorsunuz değil mi? İşte hatmi çiçeği çayı bağışıklık sisteminizi güçlendirici özelliği ile, bitki çayı rafınızda yerini almak için keşfedilmeyi bekliyor.

  • Cilt sağlığınızı korumak amacıyla hatmi çiçeğinden faydalanabilirsiniz. Kesik, morluk ve yaralar için doğal tedavi yöntemi olmaktadır.
  • Üst solunum yollarında oluşan rahatsızlıklar için hatmi çiçeği ile boğazınızdaki enfeksiyonları temizleyebilir ve daha rahat nefes alabilirsiniz. Bitki çayını denemek için geç kalmayın deriz.
  • Hatmi çiçeğinin güzel bir özelliği ile kilo verme süreciniz daha zevkli ve kolay hale gelebilir. İçeriğindeki mineraller sayesinde tokluk hissi verir ve daha az acıkmanızı böylece kilo verme konusunda güzel bir yola çıkmanızı sağlar.
  • Regl dönemlerinde ise ağrıyı kesici özelliğe sahip bir şifalı bitkidir.

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