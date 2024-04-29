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        Haberler Gündem Hava durumu haberleri: Meteoroloji uyardı: Bugün hava nasıl? 29 Nisan Pazartesi İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu

        Bugün hava nasıl? İşte 29 Nisan Pazartesi hava durumu

        Bahar aylarına girilmesiyle yurt genelinde hava durumu merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeleri haberimizde derledik. Peki, bugün hava nasıl olacak, yağış veya toz taşınımı var mı? İşte 29 Nisan Pazartesi günü İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu raporu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2024 - 00:02 Güncelleme: 28.04.2024 - 23:48
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        Ülke genelinde güncel hava durumu sorgulanıyor. Nisan ayının sonlarına girilmesiyle birlikte yurt genelinde sıcak havalar etkisini hissettirmeye başladı. 29 Nisan Pazartesi için meteorolojiden açıklama geldi. İşte 29 Nisan Pazartesi bugün İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye hava durumu...

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        GÜNCEL HAVA DURUMU NASIL?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 4 saatlik periyotta Amasya'nın kuzey kesimi, Samsun ve Ordu'nun güney kesimleri ile Tokat çevresinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

        Yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre:

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        Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevreleri, Çanakkale’nin doğu kesimleri ile Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        Yağışların, Ankara, Çankırı, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

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        Hava sıcaklıklarının da Marmara ve Karadeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

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