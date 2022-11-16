Meteoroloji'den yarın için kritik uyarı! Yurtta sağanak! 4 bölgede fırtına!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz bölgeleri ile İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli; Marmara ve Kuzey Ege'de zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
AKŞAM SAATLERİNE KADAR ETKİLİ OLACAK
Kuvvetli rüzgarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
YURT GENELİNDE SAĞANAK VAR
Yurt genelinde uzun süredir yaşanan kuraklık ve beklenen sağanak yağış için Meteoroloji'den uyarı yapıldı. Edinilen bilgilere göre yarın 7 bölgemizde de sağanak bekleniyor.
4 KENTTE KUVVETLİ SAĞANAK
Yağışın İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya'da kuvvetli olması bekleniyor. Alınan son bilgilere göre yarın illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 17, Sağanak yağmur
İSTANBUL: 20, Sağanak yağmur
İZMİR: 19, Gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA: 22, Gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA: 17, Parçalı çok bulutlu
SAMSUN: 20, Parçalı bulutlu
TRABZON: 20, Parçalı bulutlu
KARS: 9, Sağanak yağmurlu
ERZURUM: 9, Sağanak yağmurlu
DİYARBAKIR: 15, Sağanak yağmurlu
GAZİANTEP: 15, Sağanak yağmurlu
METEOROLOJİ'DEN SİS VE PUS UYARISI
Meteoroloji'den yapılan açıklamada sabah saatlerinde sis ve pus hadisesine karşı dikkatli olunması uyarısında da bulunuldu.
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