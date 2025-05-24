Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATIDA TOZ TAŞINIMI VAR Bununla birlikte yurdun batı kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI ARTIYOR Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli, yurdun doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.