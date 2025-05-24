Temmuz gibi cumartesi! İllerimizde hava durumu...
Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre yurt genelinde sıcaklıklar, mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. Sıcaklık, birçok kentte 30 dereceyi aşıyor. Yurdun batısında toz taşınımı bekleniyor. İşte kapsamlı hava durumumuz ve illerimizde beklenen sıcaklıklar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BATIDA TOZ TAŞINIMI VAR
Bununla birlikte yurdun batı kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI ARTIYOR
Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli, yurdun doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 29, Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL: 29, Parçalı ve az bulutlu
İZMİR: 35, Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ: 33, Parçalı ve az bulutlu
BURSA: 33, Parçalı ve az bulutlu
BALIKESİR: 35, Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE: 31, Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ: 29, Parçalı ve az bulutlu
A.KARAHİSAR: 28, Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ: 35, Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA: 32, Parçalı ve az bulutlu
MANİSA: 37, Parçalı ve az bulutlu
ADANA: 32, Az bulutlu ve açık
ANTALYA: 33, Az bulutlu ve açık
HATAY: 31, Az bulutlu ve açık
ISPARTA: 30, Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR: 30, Parçalı ve az bulutlu
KONYA: 31, Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR: 29, Parçalı ve az bulutlu
BOLU: 27, Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU: 28, Öğle saatlerinde, yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK: 26, Parçalı ve az bulutlu
SİNOP: 24, Öğle saatlerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AMASYA: 33, Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN: 23, Parçalı ve az bulutlu
TRABZON: 22, Parçalı ve az bulutlu
RİZE: 23, Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM: 23, Parçalı ve az bulutlu
KARS: 21, Parçalı ve az bulutlu
MALATYA: 32, Parçalı ve az bulutlu
VAN: 20, Parçalı ve az bulutlu, doğusu öğle saatlerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR: 36, Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP: 34, Az bulutlu ve açık
MARDİN: 32, Az bulutlu ve açık
SİİRT: 33, Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA: 36, Az bulutlu ve açık