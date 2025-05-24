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        Temmuz gibi cumartesi! İllerimizde hava durumu...

        Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre yurt genelinde sıcaklıklar, mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. Sıcaklık, birçok kentte 30 dereceyi aşıyor. Yurdun batısında toz taşınımı bekleniyor. İşte kapsamlı hava durumumuz ve illerimizde beklenen sıcaklıklar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.05.2025 - 07:01 Güncelleme: 24.05.2025 - 07:01
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        Temmuz gibi cumartesi! İllerimizde hava durumu...
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BATIDA TOZ TAŞINIMI VAR

        Bununla birlikte yurdun batı kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

        HAVA SICAKLIĞI ARTIYOR

        Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli, yurdun doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

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        ANKARA: 29, Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL: 29, Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR: 35, Parçalı ve az bulutlu

        KOCAELİ: 33, Parçalı ve az bulutlu

        BURSA: 33, Parçalı ve az bulutlu

        BALIKESİR: 35, Parçalı ve az bulutlu

        EDİRNE: 31, Parçalı ve az bulutlu

        KIRKLARELİ: 29, Parçalı ve az bulutlu

        A.KARAHİSAR: 28, Parçalı ve az bulutlu

        DENİZLİ: 35, Parçalı ve az bulutlu

        MUĞLA: 32, Parçalı ve az bulutlu

        MANİSA: 37, Parçalı ve az bulutlu

        ADANA: 32, Az bulutlu ve açık

        ANTALYA: 33, Az bulutlu ve açık

        HATAY: 31, Az bulutlu ve açık

        ISPARTA: 30, Az bulutlu ve açık

        ESKİŞEHİR: 30, Parçalı ve az bulutlu

        KONYA: 31, Parçalı ve az bulutlu

        NEVŞEHİR: 29, Parçalı ve az bulutlu

        BOLU: 27, Parçalı ve az bulutlu

        KASTAMONU: 28, Öğle saatlerinde, yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        ZONGULDAK: 26, Parçalı ve az bulutlu

        SİNOP: 24, Öğle saatlerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        AMASYA: 33, Parçalı ve az bulutlu

        SAMSUN: 23, Parçalı ve az bulutlu

        TRABZON: 22, Parçalı ve az bulutlu

        RİZE: 23, Parçalı ve az bulutlu

        ERZURUM: 23, Parçalı ve az bulutlu

        KARS: 21, Parçalı ve az bulutlu

        MALATYA: 32, Parçalı ve az bulutlu

        VAN: 20, Parçalı ve az bulutlu, doğusu öğle saatlerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DİYARBAKIR: 36, Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP: 34, Az bulutlu ve açık

        MARDİN: 32, Az bulutlu ve açık

        SİİRT: 33, Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA: 36, Az bulutlu ve açık

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