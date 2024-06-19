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        Mevsim normallerinin 7-10 derece üzerinde! Meteoroloji'den sıcak uyarısı!

        Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre; bugün yurt genelinde sıcak hava etkili olacak. Dört bölgemizde ise sağanak yağış bekleniyor. Rüzgar, Marmara'nın güneyi ve Ege'nin kuzeyinde yer yer kuvvetli esecek. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.06.2024 - 06:53 Güncelleme: 19.06.2024 - 06:53
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        Meteoroloji'den sıcak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; ülkemizin kuzeydoğusu ile Güney Ege ve Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illeri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Denizli, Uşak ve Burdur ile Isparta'nın kuzey ve batı, Afyonkarahisar'ın güney, Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde toz taşınımı bekleniyor.

        SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

        Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 7-10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

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        MARMARA VE EGE'DE KUVVETLİ RÜZGAR

        Rüzgarın genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güney, Ege'nin kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU VE SICAKLIK

        Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:

        ANKARA: 34, Az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu

        İSTANBUL: 30, Az bulutlu

        İZMİR: 37, Az bulutlu

        KOCAELİ: 31, Az bulutlu

        BURSA: 35, Az bulutlu

        KIRKLARELİ: 32, Az bulutlu

        EDİRNE: 37, Az bulutlu

        A.KARAHİSAR: 34, Parçalı ve az bulutlu, güney çevreleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DENİZLİ: 41, Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        MUĞLA: 40, Az bulutlu

        ADANA: 39, Az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

        ANTALYA: 33,Az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı iç kesimleri kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        HATAY: 36, Az bulutlu

        ISPARTA: 36, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ve kuzey kesimleri kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ESKİŞEHİR: 33, Az bulutlu

        KONYA: 34, Az bulutlu

        SİVAS: 32, Parçalı ve az bulutlu

        BOLU: 31, Parçalı ve az bulutlu

        ZONGULDAK: 26, Az bulutlu

        SİNOP: 27, Parçalı ve az bulutlu

        AMASYA: 33, Parçalı ve az bulutlu

        TRABZON: 26, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ARTVİN: 27, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        SAMSUN: 28, Parçalı ve az bulutlu

        ERZURUM: 30, Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KARS: 28, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA: 38, Parçalı ve az bulutlu

        VAN: 27, Parçalı bulutlu, doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DİYARBAKIR: 42, Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP: 40, Az bulutlu ve açık

        SİİRT: 39, Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA: 43, Az bulutlu ve açık

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