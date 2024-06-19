Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; ülkemizin kuzeydoğusu ile Güney Ege ve Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illeri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Denizli, Uşak ve Burdur ile Isparta'nın kuzey ve batı, Afyonkarahisar'ın güney, Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde toz taşınımı bekleniyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 7-10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. REKLAM

MARMARA VE EGE'DE KUVVETLİ RÜZGAR Rüzgarın genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güney, Ege'nin kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.