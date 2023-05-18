Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Hava Durumu Hava durumu son dakika: Meteoroloji'den yarın için kritik uyarı! 14 kente "sarı" alarm!
ABONE OL

Meteoroloji'den yarın için kritik uyarı! 14 kente "sarı" alarm!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre yarın yurt genelinde sağanak yağış beklenirken 14 kent için "sarı", 1 şehir için de turuncu alarm verildi. İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı bildirildi. İşte uyarıda bulunulan şehirlerimiz...

Hava durumu son dakika: Meteoroloji'den yarın için kritik uyarı! 14 kente
HABERTURK.COM

Meteoroloji'den alınan son bilgilere yarın 7 bölgemizde de sağanak yağış bekleniyor. Marmara, Ege ve İç Anadolu'da etkili olan sağanak yağışın yarın da etkisini göstereceği bildirildi.

14 KENT İÇİN "SARI" ALARM

Meteoroloji, 14 ilimiz için "sarı", bir kentimiz için de "turuncu" alarm uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada sağanak beklenen ve "sarı" alarm verilen iller: Ankara, Çankırı, Kırşehir, Nevşehir, Van, Aksaray, Şırnak, Bolu, Çorum, Kastamonu, Konya, Sivas, Yozgat ve Kırıkkale olarak sıralandı. Hakkari içinse "turuncu" alarm uyarısı verildi.

İÇ ANADOLU VE BATI KARADENİZ'E DİKKAT

AA'da yer alan habere göre Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı bildirildi.

3 BÜYÜK KENTTE YAĞMUR VAR

Yarın Başkent'te ve İstanbul'da sıcaklığın 18 ve İzmir'de ise 24 derece olması bekleniyor. Üç büyük şehrimizde de sağanak yağış tahmin ediliyor.

BUGÜN İZMİR İÇİN UYARIDA BULUNULDU

İzmir'in kuzey ve doğusundaki ilçeler için bugün öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü, kuvvetli sağanak yağış beklendiği ifade edilerek, vatandaşlardan olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI 2023 | Bakan Bilgin, asgari ücret zammı için net rakam verdi! Temmuz asgari ücret zammı ne kadar olacak?
GÜNDEM Bakan Bilgin, asgari ücret zammı için net rakam ...
Son dakika: Mersin'de kuruyemiş deposu alevlere teslim oldu!
GÜNDEM Kuruyemiş deposu alevlere teslim oldu!
CHP'de Onursal Adıgüzel'in yerine Devrim Barış Çelik geldi
GÜNDEM Adıgüzel'in yerine Çelik geldi
Kooperatif başkanı, eski damadı tarafından öldürüldü
GÜNDEM Kooperatif başkanı, eski damadı tarafından öldürüldü
MHP'li Yalçın: Kılıçdaroğlu, adaylığını sorgulayanları tehdit etmeyi seçti
GÜNDEM MHP'li Yalçın: Kılıçdaroğlu tehdit etmeyi seçti
Miras kavgasında dayısını vurdu
GÜNDEM Miras kavgasında dayısını vurdu
Yarın kargolar açık mı? 19 Mayıs PTT ve kargolar çalışıyor mu, kaça kadar dağıtım yapıyor?
GÜNDEM 19 Mayıs'ta kargolar çalışıyor mu?
İddianın sonu kötü bitti! Vagon üzerinde selfie çekmek isteyen genç yaşam mücadelesi veriyor! - Son dakika haberler
GÜNDEM O anlar kamerada! Vagon üzerinde selfie!
Yarın okul var mı, ders yapılacak mı? 19 Mayıs'ta okullar açık mı?
GÜNDEM Yarın okul var mı, ders yapılacak mı?
Hastane ve sağlık ocakları yarın açık mı? 19 Mayıs'ta sağlık ocağı ve hastaneler açık mı?
GÜNDEM Hastaneler yarın açık mı?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.