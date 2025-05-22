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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Hava yolu firmalarının bagaj ücretleri AB'ye şikayet edildi - İş-Yaşam Haberleri

        Hava yolu firmalarının bagaj ücretleri AB'ye şikayet edildi

        Avrupa'nın en büyük tüketici kuruluşu Avrupa Tüketici Birliği (BEUC), hava yolu şirketlerinin kabin bagajı için aldığı ücretler konusunda şikayette bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 07:46 Güncelleme: 22.05.2025 - 07:46
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        Hava yolu firmaları şikayet edildi
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        Avrupa ülkelerinden 45 tüketici derneğinin çatı kuruluşu olan BEUC'tan yapılan açıklamada, Brüksel merkezli BEUC ve üye derneklerin, kabin bagajı için hukuka aykırı ücret talep ettikleri gerekçesiyle 7 hava yolu firması hakkında Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ve AB Tüketici Koruma Otoriteleri Ağına resmi şikayette bulunduğu bildirildi.

        Açıklamada, söz konusu 7 hava yolu şirketinin EasyJet, Norwegian Air Shuttle, Ryanair, Transavia, Volotea, Vueling ve Wizz Air olduğu kaydedildi.

        "KABİN BAGAJLARINDAN ÜCRET ALINMAMASI YÖNÜNDEKİ KARAR İHLAL EDİLDİ"

        Havacılık sektörünün ticari uygulamaları konusunda AB genelinde bir soruşturma açılmasının da gerektiğine işaret edilen açıklamada, hava yolu firmalarının özellikle makul boyutlardaki kabin bagajlarından ücret alınmaması yönündeki AB mahkeme kararlarını ihlal ettikleri vurgulandı.

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        Açıklamada, tüketicilerin bilet aldıklarında buna küçük bir eşya veya el bagajının dahil olmasını beklediği, bu konudaki anlaşmazlıkları azaltmak için el bagajının makul boyut ve ağırlığının tanımlanması gerektiği dile getirildi.

        Öte yandan, Avrupa Adalet Divanı 2014 yılında, el bagajının taşınması, ağırlığı ve boyutları bakımından makul şartları karşılaması ve geçerli güvenlik gerekliliklerine uyması koşuluyla fiyat artışına tabi tutulamayacağı yönünde bir karar almıştı.

        Avrupa ülkelerinde hava yolu seyahatlerinde firmaların farklı bagaj uygulamaları bulunuyor.

        Bagaj hakkı konusunda çeşitlilik bazen yolcuların sıkıntı yaşamasına neden olabiliyor.

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

        *Görsel temsili

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