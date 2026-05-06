        Hava Yolu Gümrük Beyan Sistemi devrede

        Hava Yolu Gümrük Beyan Sistemi devrede

        Ticaret Bakanlığı, gümrüklerde dijital dönüşüm sağlayacak Hava Yolu Gümrük Beyan Sistemi'nin tüm havalimanlarında devrede olduğunu bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Mayıs 2026 - 09:56
        Hava Yolu Gümrük Beyan Sistemi devrede

        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, HGBS ile hava yolu taşımacılığına ilişkin Beyan Formu ve eki belgeler, gümrük idarelerine elektronik ortamda iletilecek. Böylece işlemler dijital bir yapıya kavuşacak.

        Söz konusu uygulamayla kağıtsız işlem altyapısına geçiş, manuel işlem yükünün azaltılması, uygulama birliğinin temini ile veri güvenliği ve kalitesinin artırılması öngörülüyor.

        Bu kapsamda hem kamu idareleri hem de özel sektör nezdinde zaman ve maliyet tasarrufu sağlanması, ticaretin kolaylaştırılması ve gümrük işlemlerinde etkinliğin ve güvenliğin artırılması hedeflerinin eş zamanlı desteklenmesi amaçlanıyor.

        Dönüşüm çerçevesinde kağıt kullanımının ortadan kaldırılmasıyla 2025 yılı dış hat uçuş sayıları itibarıyla her bir sefer için düzenlenen Hava Yolu Beyan Formu ve eki belgeler kapsamında yıllık bazda yaklaşık 10 milyon sayfa kağıt tasarrufu sağlanması ve çevresel sürdürülebilirliğe de katkı sunulması bekleniyor.

