Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 13.940,25 %1,72
        DOLAR 45,9292 %0,06
        EURO 53,5098 %0,19
        GRAM ALTIN 6.689,25 %1,06
        FAİZ 43,40 %-0,80
        GÜMÜŞ GRAM 112,70 %1,97
        BITCOIN 69.472,00 %-2,63
        GBP/TRY 61,9183 %0,20
        EUR/USD 1,1645 %0,12
        BRENT 93,83 %-1,21
        ÇEYREK ALTIN 10.937,62 %1,06
        Haberler Ekonomi Teknoloji Cihaz Havalar ısındı, serinleme ve depolama öne çıktı

        Havalar ısındı, serinleme ve depolama öne çıktı

        Bayram hazırlıkları ve yaz sezonunun başlamasıyla birlikte alışveriş tercihleri serinleme ve gıda depolama ürünleri üzerine yoğunlaştı. Hepsiburada verilerine göre mayıs ayında, nisan ayına kıyasla vantilatörlere yönelik talep yüzde 123, derin donduruculara yönelik talep yüzde 90, klimalara yönelik talep ise yüzde 16 arttı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Haziran 2026 - 14:01 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tüketicilerin tercihi serinleme

        Kurban Bayramı ve tatil planlarıyla birlikte tüketiciler, evdeki gıdaları daha uzun süre muhafaza etmeye yönelik çözümlere yöneldi. Bu kapsamda derin dondurucu kategorisinde talep nisan ayına kıyasla yüzde 90 arttı. Mayıs ayının ikinci ve üçüncü haftalarında en yoğun talebin görüldüğü kategoride Manisa, Balıkesir ve Adana en çok alışveriş yapan şehirler arasında yer aldı. En çok tercih edilen markalar ise Uğur, Altus ve Bosch oldu.

        SICAKLIKLARIN ARTMASIYLA SERİNLEME ÜRÜNLERİNE TALEP ARTTI

        Hepsiburada verilerine göre vantilatör kategorisinde talep nisan ayına kıyasla yüzde 123 arttı. En yoğun talep mayıs ayının üçüncü ve son haftasında gerçekleşti. İstanbul, Ankara ve İzmir’in ardından en çok vantilatör satın alınan şehirler Bursa, Kocaeli ve Antalya oldu. En çok tercih edilen markalar ise Kumtel, Raks ve Xenon Smart olarak sıralandı.

        Klimalar, beyaz eşya kategorisindeki toplam satışların yüzde 32’sini oluşturdu. Yaz sezonu öncesindeki hazırlıklarla birlikte klima kategorisinde en yoğun talep mayıs ayının ikinci haftasında gerçekleşti. En çok klima satın alınan şehirler arasında Adana, Muğla ve Mersin yer alırken, en çok tercih edilen markalar Bosch, Baymak ve Samsung oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Fethiye açıklarında balina görüntülendi

        Muğlanın Fethiye ilçesi açıklarında görülen balina, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yerebatan Sarnıcı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi
        Yerebatan Sarnıcı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi
        İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu!
        İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu!
        "İsrail'in İran planını Türkiye engelledi"
        "İsrail'in İran planını Türkiye engelledi"
        Galatasaray’dan 10 numara operasyonu!
        Galatasaray’dan 10 numara operasyonu!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Kurultay soruşturmasında ifade verecek
        Kurultay soruşturmasında ifade verecek
        Türkiye'den 47 üniversite "dünyanın en iyi üniversiteleri" sıralamasında yer aldı
        Türkiye'den 47 üniversite "dünyanın en iyi üniversiteleri" sıralamasında yer aldı
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        Bir kitaptan nikah masasına
        Bir kitaptan nikah masasına
        Türk rapçi "Aishe" hayatını kaybetti
        Türk rapçi "Aishe" hayatını kaybetti
        Greenwood için flaş Fenerbahçe iddiası!
        Greenwood için flaş Fenerbahçe iddiası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncu kez dede
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncu kez dede
        Biri bebek 8 kişiye mezar olan otobüste ATS kapalı çıktı!
        Biri bebek 8 kişiye mezar olan otobüste ATS kapalı çıktı!
        Marmara Denizi'nde dev hayalet ağ!
        Marmara Denizi'nde dev hayalet ağ!
        Babası kepçe kullanıyordu... 3 yaşında çocuk yürekleri kavurdu!
        Babası kepçe kullanıyordu... 3 yaşında çocuk yürekleri kavurdu!
        Otomotiv pazarında sert fren
        Otomotiv pazarında sert fren
        Sevgilisiyle tatilde
        Sevgilisiyle tatilde
        Cinayeti işledikten sonra yemek yemişler
        Cinayeti işledikten sonra yemek yemişler
        Tekne keyfi
        Tekne keyfi