Havalimanında görevliye hakaret eden kadının cezası belli oldu

İstanbul Havalimanı'nda 25 Nisan 2019'da yaşanan olayda, Bodrum'a gitmek için bekleyen Fatma Funda Esenç, uçak seferinin gecikmesi üzerine sinirlenerek yer hizmetleri görevlisi Tuğçe Sevi ile tartışmaya başladı. Esenç, daha sonra görevli Sevi'ye hakaret etti. Bekleyen diğer yolcular ise tartışma anını cep telefonlarıyla görüntüledi.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, yolcu hakkında soruşturma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturmasını tamamlayan savcılık, sanık hakkında hazırladığı iddianamede, 'hakaret, halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama' suçlarından 9 ay 15 günden 3 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

İddianamede sanık Esenç'in de ifadesine yer verildi. Esenç, ifadesinde, olay anında stres altında olmasından dolayı suça konu kelimeleri kullandığını savunarak, 'Çingene' kelimesini de 'saldırgan' anlamında kullandığını ileri sürdü.

CEZASI BELLİ OLDU

Bugün ilk kez hakim karışına çıkan yolcu Fatma Funda Esenç, bin 740 TL adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasını 5 yıl geriye bıraktı.

DİĞER YOLCULAR GÖRÜNTÜLEMİŞTİ

Olaya ilişkin görüntülerde, Fatma Funda Esenç'in Tuğçe Sevi'ye, "Bakın 1 saat oldu hala öğrenemiyorsunuz bunları. ... kadar aklını çalıştır" diyor. Sevi'nin, "Ne diyorsun? Düzgün konuş benimle" diyerek yanına doğru gelmesinin ardından yolcu, "Hop hop temas yok. Ben çingenelerle temas etmiyorum. Sokak süprüntüsü" diyerek geri çekiliyor. Görüntülerde diğer yolcuların da yolcuya tepki gösterdiği duyuluyor.