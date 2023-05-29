Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hayal Köseoğlu seçim sonuçlarına ağladığı anları yayınladı: "Bizim hepimizin tuzunun kuru olduğunu bilmiyorsunuz"

Son olarak FOX TV ekranlarında yayınlanan Mahkum dizisinde Sasha rolünü canlandıran genç oyuncu Hayal Köseoğlu, 28 Mayıs seçim sonuçlarından sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Ünlü isim, gelen mesajlara sitem etti.

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Hayal Köseoğlu seçim sonuçlarına ağladığı anları yayınladı: "Bizim hepimizin tuzunun kuru olduğunu bilmiyorsunuz"

    Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Melike İpek Yalova gibi isimlerin başrolü paylaştığı FOX TV dizilerinden Mahkum'da Sasha karakterini canlandıran Hayal Köseoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden 28 Mayıs seçim sonuçları açıklanınca paylaşım yaptı.
  • Hayal Köseoğlu seçim sonuçlarına ağladığı anları yayınladı: "Bizim hepimizin tuzunun kuru olduğunu bilmiyorsunuz"

    Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Hayal Köseoğlu'na seçim sebebiyle Instagram üzerinden bazı kullanıcılar, "Çatla, patla" şeklinde mesajlar attı. Ünlü oyuncu mesajlara yayınladığı hikayelerle yanıt verdi.
  • Hayal Köseoğlu seçim sonuçlarına ağladığı anları yayınladı: "Bizim hepimizin tuzunun kuru olduğunu bilmiyorsunuz"

    Hayal Köseoğlu seçim sonrası gelen mesajlar sebebiyle yaptığı paylaşımda: "Bana çatla patla yazanlar, kudurun, kaybettiniz yazanlar. Size iki çift lafım var; bizim çoğumuzun tuzunun ne kadar kuru olduğunu bilmiyorsunuz. Mesela benim hayatımda hiç geçim sıkıntısı çekmediğimi, iki tane yabancı dilim olduğu için yurt dışında her türlü tutunabileceğimi, dünyanın her yerinde para kazanabilecek bir türlü meziyetim olduğunu, hatta ailem sağ olsun belki hayatımda tek gün çalışmadan bile yaşayabileceğimi..." dedi.
  • Hayal Köseoğlu seçim sonuçlarına ağladığı anları yayınladı: "Bizim hepimizin tuzunun kuru olduğunu bilmiyorsunuz"

    Yayınladığı diğer hikayesinde ağladığı anları paylaşan Hayal Köseoğlu şu ifadeleri kullandı: "Alın, buyrun. Belki hayatında kimseye zararı olmamış bir genç kadının ülkesi için döktüğü göz yaşları sizi mutlu eder. Tebrik ederim herkesi. Hayırlı uğurlu olsun. Çatladık, patladık."
  • Hayal Köseoğlu seçim sonuçlarına ağladığı anları yayınladı: "Bizim hepimizin tuzunun kuru olduğunu bilmiyorsunuz"

    İşte Hayal Köseoğlu'nun paylaşımları...
  • Hayal Köseoğlu seçim sonuçlarına ağladığı anları yayınladı: "Bizim hepimizin tuzunun kuru olduğunu bilmiyorsunuz"
  • Hayal Köseoğlu seçim sonuçlarına ağladığı anları yayınladı: "Bizim hepimizin tuzunun kuru olduğunu bilmiyorsunuz"
  • Hayal Köseoğlu seçim sonuçlarına ağladığı anları yayınladı: "Bizim hepimizin tuzunun kuru olduğunu bilmiyorsunuz"
  • Hayal Köseoğlu seçim sonuçlarına ağladığı anları yayınladı: "Bizim hepimizin tuzunun kuru olduğunu bilmiyorsunuz"

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.