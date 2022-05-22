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'Hayat Bilgisi'nin 'Mennan'ı Erdal Türkmen: Karakteri zirvede bıraktım!

Bir döneme damga vuran gençlik dizisi 'Hayat Bilgisi'nde canlandırdığı 'Mennan' karakteriyle hafızlara kazınan Erdal Türkmen (52), oyunculuk serüvenini ve şimdilerde neler yaptığını anlattı

  • 'Hayat Bilgisi'nin 'Mennan'ı Erdal Türkmen şimdi ne yapıyor?

    AYTEKİN TEKER / ateker@haberturk.com

    Karikatürist Özden Öğrük'ün, Gırgır Dergisi'nde çizmiş olduğu 'Çılgın Bediş' karakterinin maceraları ekranlara taşınmasının ardından büyük ilgi görmüştü. 'Çılgın Bediş'in başarısı ilerleyen dönemde pek çok gençlik dizisinin önünü açtı. Koçum Benim, Lise Defteri, Kampüsistan ve Kavak Yelleri gibi yapımlar izleyiciyle buluştu. Bu dizilerden biri de Gani Müjde'nin senaristliğini yaptığı 'Hayat Bilgisi'ydi.
  • 'Hayat Bilgisi'nin 'Mennan'ı Erdal Türkmen şimdi ne yapıyor?

    Perran Kutman, Tarık Papuççuoğlu, Rutkay Aziz ve Altan Gördüm gibi usta isimlerin rol aldığı dizi, pek çok genç oyuncuya da şöhret kapısını araladı. Gökçe Bahadır, Aslı Enver, Paşhan Yılmazel, İpek Erdem ve Ümit Erdim gibi isimlerin yıldızını parlattı.
  • 'Hayat Bilgisi'nin 'Mennan'ı Erdal Türkmen şimdi ne yapıyor?

    Dizinin unutulmayan karakterlerinden biri de 'Şerefsizim Amirim' repliğiyle hafızlara kazınan, Rıdvan Kanat Lisesi'nin hademesi 'Mennan'dı. Rolü canlandıran Erdal Türkmen ile oyunculuk hayatını ve şimdilerde neler yaptığını konuştuk. 
  • 'Hayat Bilgisi'nin 'Mennan'ı Erdal Türkmen şimdi ne yapıyor?

    KARİKATÜRLERE HAYAT VERMEK İSTEDİM

    Aynı zamanda karikatürist olan Erdal Türkmen, oyunculuk serüvenini şöyle anlattı:

    Maddi zorluklar içindeydik. Yalnız; kendi meşreplerince sanatı seven, açık görüşlü bir ailede büyüdüm. 6-7 yaşlarımda başrolünde Bülent Kayabaş'ın oynadığı “Bugün Bayram Bir Kaşık Ayran” adlı çocuk oyununu, tüylerim diken diken bir halde izledim. Ben de orada olmak istiyordum. Aradan yıllar geçti. 15-16 yaşlarımda 'Gırgır' ve 'Fırt' mizah dergilerinin kadrosuna profesyonel karikatürist olarak girdim. Oğuz  ve Tekin Aral ustalarımla ve muhteşem yazar çizer kadrosuyla uzun yıllar çalıştım. Karikatüristliğe başlamam sahnede olma isteğimi durdurmaya yetmemişti. Ben de ikisini birleştireyim dedim. “İki boyutlu karikatürleri nasıl yaşayan bir hale getiririm?” sorusu beni oyunculuğa yönlendirdi. İşin doğrusu, kendimi merak ediyordum. Ben hayata kendimi merak etmek için geldiğimi anladım. Hayat da anladı. Birbirimizi sürekli merak ediyorduk ve hala da ediyoruz.
  • 'Hayat Bilgisi'nin 'Mennan'ı Erdal Türkmen şimdi ne yapıyor?

    ÖNCE ŞAFAK SEZER DÜŞÜNÜLMÜŞ

    Türkmen, 'Hayat Bilgisi'nin kadrosuna katılmasıyla ilgili şunları aktardı: 'Mennan' rolü daha önce birçok oyucuya teklif edilmiş. Hatta Şafak Sezer’le anlaşılmış. Sonra anlaşma bozulmuş. Sağlam oyuncu kadrosunun olması da bana güven verdi. Demek ki kısmet banaymış. Zaten Şafak, “Mennan” rolünü benim kadar iyi oynayamazdı. (Gülüyor)
  • 'Hayat Bilgisi'nin 'Mennan'ı Erdal Türkmen şimdi ne yapıyor?

    KARİKATÜRİSTLİK KISKANÇ BİR MESLEK

    Televizyonun ardından çizmeye ara veren Türkmen, "Karikatüristlik oyunculuk gibi kıskanç bir meslek. Kendisinden başka bir işle ilgilenmenize kolay kolay izin vermiyor. Çünkü tamamıyla ona yoğunlaşmanız gerekiyor. Üfürme espri ve çizgilerle yapılabilir. Ya da haftada tek bir karikatür. Tabii ki her türlü yeteneğinizi, bilginizi, deneyimlerinizi işlerinize yansıtıyorsunuz. Yani; karikatüristliğin oyunculuğa, oyunculuğun da karikatüristliğe kattığı çok şey var. Fırsat bulursam yine çizmeyi düşünüyorum." dedi.
  • 'Hayat Bilgisi'nin 'Mennan'ı Erdal Türkmen şimdi ne yapıyor?

    KEMAL KENAN ERGEN İLE BERABER ÇALIŞMIŞTIK

    Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden mizah yazarı Kemal Kenan Ergen'i de anan oyuncu, "Genç yaşta vefat etmesine çok üzüldüm. Kemal Kenan Ergen'le birçok mizah dergisinde birlikte çalıştık. Eğlenceli, komik, çalışkan, iyi bir insandı. Ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.
  • 'Hayat Bilgisi'nin 'Mennan'ı Erdal Türkmen şimdi ne yapıyor?

    ESKİDEN KOMEDİ İŞLERİ ÇOKTU

    Ekranlardan uzaklaşmadığını ifade eden Türkmen, "Hatta komedi işlerin yanında dram işlerde de oynarım. Uygun bir proje olduğunda ekranlarda olacağım. Eskiden hemen hemen her gün televizyonlarda komedi yapımları vardı. Şimdi ise günümüzde komedi işleri pek kalmadı. " diye konuştu.
  • 'Hayat Bilgisi'nin 'Mennan'ı Erdal Türkmen şimdi ne yapıyor?

    'HAYAT BİLGİSİ' HER YAŞ GRUBUNU İÇİNE ALDI

    Ünlü oyuncu, 'Hayat Bilgisi'nin bu derece akıllara yer edinmesi ile ilgili olarak, "Örgün, ortak dertlerden bahsediyor olmasıyla her yaş grubunu içine aldı. Samimi olması, güçlü oyuncu kadrosu, bu kadronun birbirine, işe uyumu ve zamanlama da büyük etkenlerden. Bugün internetten seyredip beğenenler ve 'Keşke bu dizi yeniden çekilse' diyenler de samimiyeti özlüyor. Aslında insan, o geçmişteki kendini özler. Geçmişi kendisine getiremez. Çünkü kendisi de o geçmişte değildir. Eski diziler yeniden çekilip yayınlansa insanlar onu sevmeyecek ki, sevemez de. Çünkü yaşadığımız hayat, şartlar ve biz değiştik. Kaldı ki 'Hayat Bilgisi', 'Hayat Bazen Tatlıdır' adıyla yeniden çekildi, olmadı." dedi.
  • 'Hayat Bilgisi'nin 'Mennan'ı Erdal Türkmen şimdi ne yapıyor?

    'DİZİ 15 YIL SÜRER' DEDİLER

    Türkmen, diziden ayrılma kararını şöyle açıkladı:

    Dizi tekrara girmişti. Ben de 'Mennan' rolünü zirvede bırakayım dedim. Zaten; '15 yıl devam eder' diye yola çıkılan dizi, ben ayrıldıktan bir sezon sonra bitti.
  • 'Hayat Bilgisi'nin 'Mennan'ı Erdal Türkmen şimdi ne yapıyor?

    AYNI TİP ROLLER TEKLİF EDİLDİ

    'Mennan' karakterinin üzerine yapıştığını ifade eden oyuncu, diziden sonra hep aynı tarz rollerin geldiğini söyledi. 'Yahşi Cazibe' dizisindeki 'Ziver Bey' tiplemesiyle de tanınan Türkmen, "Dünyanın her yerinde bu böyledir. Bir rolü çok iyi yapıyorsanız, benzer roller size teklif edilir. Yapımcılar riske atmak istemezler." şeklinde konuştu.
  • 'Hayat Bilgisi'nin 'Mennan'ı Erdal Türkmen şimdi ne yapıyor?

    Yaşamını İstanbul'da sürdüren Türkmen, 'Sektörden görüştüğünüz kişiler var mı?' sorusunu ise şöyle yanıtlıyor: Dizilerdeki arkadaşlık, her sektörde olduğu gibi iş arkadaşlığıdır. Çoğunlukla iş bittikten sonra, sık sık görüşmezsiniz.
  • 'Hayat Bilgisi'nin 'Mennan'ı Erdal Türkmen şimdi ne yapıyor?

    YOUTUBE'DA MİZAH YAPIYOR

    Şimdilerde Youtube'a içerikler üreten ve mizahını sosyal medya platformlarına taşıyan oyuncu, "Kanalımda uzunlu kısalı videolar çekip yayınlıyorum. Tek kişilik bir gösteri yapıyorum. Oyun ve kitap yazıyorum. Bu işler aktif olarak kendimi ifade etme çalışmalarım. Yani; benim gibiler için 'Youtuber olmak' diye bir şey yok. Kendini ifade etmek var. Youtube’u, Tiktok’u da bir ‘kendini ifade etme platformu’ olarak görüyorum." dedi.

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