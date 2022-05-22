'HAYAT BİLGİSİ' HER YAŞ GRUBUNU İÇİNE ALDI



Ünlü oyuncu, 'Hayat Bilgisi'nin bu derece akıllara yer edinmesi ile ilgili olarak, "Örgün, ortak dertlerden bahsediyor olmasıyla her yaş grubunu içine aldı. Samimi olması, güçlü oyuncu kadrosu, bu kadronun birbirine, işe uyumu ve zamanlama da büyük etkenlerden. Bugün internetten seyredip beğenenler ve 'Keşke bu dizi yeniden çekilse' diyenler de samimiyeti özlüyor. Aslında insan, o geçmişteki kendini özler. Geçmişi kendisine getiremez. Çünkü kendisi de o geçmişte değildir. Eski diziler yeniden çekilip yayınlansa insanlar onu sevmeyecek ki, sevemez de. Çünkü yaşadığımız hayat, şartlar ve biz değiştik. Kaldı ki 'Hayat Bilgisi', 'Hayat Bazen Tatlıdır' adıyla yeniden çekildi, olmadı." dedi.