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'Hayat Bugün'den yeni tanıtım yayınlandı!

SHOW TV TV ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanan, yeni dizi 'Hayat Bugün'ün 1. bölüm 3. tanıtımı yayınlandı

'Hayat Bugün'den yeni tanıtım yayınlandı!
'Hayat Bugün'den yeni tanıtım yayınlandı!
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HABERTURK.COM

SHOW TV ekranlarında izleyici ile buluşacak, yapımını O3 Medya’nın üstlendiği, NBCUniversal Formats ve Universal Television’un başarılı dizisi ‘New Amsterdam'ın uluslararası ilk uyarlaması olan 'Hayat Bugün', yarın akşam ekran yolculuğuna başlıyor. Hikayesiyle heyecan yaratan dizinin yayınlanan yeni tanıtımı, Hisarönü Hastanesi’ne yeni atanan Başhekim Doç. Dr. Barış Güvener’in (Ulaş Tuna Astepe) gelişiyle yaşanacaklara dair merakı artırıyor. Duygu dolu anların yaşanacağı ve heyecanın bir an olsun hız kesmeyeceği ilk bölüm izleyenleri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

İmkansız aşklar, kıymetli dostluklar ve dokunaklı hayat hikayelerinin yolu Hisarönü Hastanesi’nden geçerken; Başhekim Doç. Dr. Barış Güvener, sevginin gücüne, umuda ve adanmışlığa bizi yeniden inandıracak ve hastanenin kapılarını İstanbul’da yaşayan herkese açacak.

HAYAT BUGÜN’ÜN İLK BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Bir zamanlar İstanbul’un en köklü hastanelerinden biri olan Hisarönü Vakıf Hastanesi zor zamanlar geçirmektedir. Genç ve idealist bir doçent olan Barış Güvener, hastaneyi eski günlerine döndürmek amacıyla başhekim olarak Hisarönü’ne atanır. Barış’ın görevdeki ilk gününde; Türki Cumhuriyetler Kongresi’nin olduğu otelde karbon monoksit sızıntısı meydana gelir ve zehirlenen altı elçi hastaneye getirilir. Böylece basının da gözü Hisarönü Hastanesi’ne çevrilir. Suriyeli iki kardeş; Habip ve Bewar’ın hastaneye kaçak girmesi ve Bewar’ın karantinaya alınması ile işler çığırından çıkar. Bir yandan meslektaşlarıyla arasındaki dinamik bir yandan aldığı radikal kararlarla hastanedeki tüm dengeleri değiştiren Barış’ı finalde ise hiç tahmin etmediği bir sürpriz beklemektedir.

David Schulner’in hem yaratıcılığını hem de yapımcılığını üstlendiği ‘New Amsterdam’ın ilk uyarlaması olan ‘Hayat Bugün’ün yönetmen koltuğunda Çiğdem Bozali otururken, uyarlama senaryo Ayça Üzüm ve Cansu Çoban tarafından kaleme alınıyor. Dizinin başrolünde ise Ulaş Tuna Astepe, Hazar Ergüçlü, Tansel Öngel, Hande Doğandemir, Mert Denizmen ve Şerif Erol gibi başarılı isimler yer alıyor.

İddialı kadrosu, umut dolu hikayesiyle ‘Hayat Bugün’, yarın akşam saat 20.00’de SHOW TV’de başlıyor!

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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