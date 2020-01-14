AA

Temizlik kağıdı üreticisi Hayat Kimya, Mersin'e 450 milyon liralık bir yatırım yapacağını açıkladı. Şirketin Mersin'deki yeni tesis yatırımına ilişkin düzenlenen toplantıda konuşan Çizmeci, pazarı büyüten lider markalarıyla sürdürülebilir büyümeye hız kesmeden devam etmek için kağıt sektöründe bir tesis yatırımı daha yaptıklarını söyledi.

Çizmeci, Mersin'de 200 bin metrekarelik arazileri üzerinde, 65 bin metrekarelik kapalı alanda kurulu temizlik kağıdı tesislerinin bulunduğunu belirterek, "Hayat Kimya olarak, 450 milyon lira yatırımla bu alana yeni bir temizlik kağıdı üretim tesisi daha kurulacak şekilde çalışmalarımızı başlattık. Yılda 70 bin ton kapasite ile çalışacak bu yeni tesisimizle birlikte Mersin'deki kapasitemizi 140 bin tona, Türkiye'deki kapasitemizi ise 280 bin tona çıkaracağız. Yeni temizlik kağıdı tesisi yatırım kararı ile 5 yılda Türkiye'deki toplam yatırımımızı da 2 milyar liraya çıkarıyoruz" dedi.

2021 yılı ortasında devreye alacakları yeni nesil tesisle birlikte 200 kişiye ek istihdam sağlayacaklarını bildiren Çizmeci, "Böylece Mersin'deki kampüsümüzde istihdamımızı toplam 550 kişiye çıkarmış olacağız" ifadesini kullandı.

YÜZDE 60'I İHRAÇ EDİLECEK

Çizmeci, yeni tesislerinde, bobin kağıt, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, peçete ve mendil üreteceklerini, üretilen ürünlerinin yüzde 60'ının Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da 50 farklı ülkeye ihraç edileceğini aktardı.

Çizmeci, suyun, kağıt üretiminin en önemli girdilerinden biri olduğunu kaydederek, "11 ton temizlik kağıdı üretiminde ortalama 12-15 ton su kullanılır. Kendi mühendislik çalışmalarımızla bu oranı 12'den 3.2 ton seviyelerine çekmeyi başardık. Yani, dünya normlarından 4 kat daha az oranda su kullanarak temizlik kağıdı üretiyoruz. Türkiye'nin en az, Avrupa'nın ise 3'üncü en düşük su kullanan temizlik kağıdı üreticisi konumundayız" dedi.

Çizmeci, Hayat Kimya'yı 'Endüstri 4.0' projesine değinerek, "Temizlik kağıdı üreten dev makinelerde en büyük verim kaybı, kağıt kopmasından kaynaklanan 40-45 dakikalık üretim ve zaman kaybından kaynaklanır. Hayat Kimya olarak, kağıt üretiminde elde ettiğimiz 1.2 milyar veride, yaklaşık 964 farklı parametrenin değişimlerini analiz ediyoruz. Üzerinde çalıştığımız yapay zeka projesi tamamlandığında, makineler alt ve üst limitler içerisinde çalışırken dahi yaşanan anomaliler tespit edilebilecek. Yani, kağıt kopmadan, makine durmadan, sorun olacağı anlaşılıp, giderilip, üretim devam edebilecek" dedi.