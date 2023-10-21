Hayatta kalma becerilerinizi test edin! 3 zorlu bilmeceyi geçebilecek misiniz?

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1. SU DOLU ODA

Kapısı veya penceresi dolu olmayan bir oda hayal edin. Oda aniden suyla dolmaya başlıyor, her yeri kontrol etmenize rağmen odadan çıkış yolu yok. Yardım yolda ancak gelmesine 5 dakika var. Ancak su 2 dakika içinde tüm odayı kaplayacak. Nefesinizi 3 dakika boyunca tutmanız gerekiyor. Yakınınızda sadece 3 nesne var ve birini seçebilirsiniz;

- Bir saman,

- Bir ip

- Bir kova

Kurtulmak için hangi nesneyi seçerdiniz?