İstatistiksel olarak asansörler, güvenlik özellikleri düzgün çalıştığı ve yolcular tamamen kabinin içinde kaldığı sürece oldukça güvenlidir. Ancak asansörle ilgili yaralanma ve ölümlerin çoğu yapım aşamasından veya bakımlarının gecikmesinden meydana geliyor. İşte, böyle bir durumla karşılaşırsanız yapmanız ve yapmamanız gerekenler...