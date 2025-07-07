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        Haberler Spor Basketbol Hayes-Davis’ten rekor paylaşımlı veda - Basketbol Haberleri

        Hayes-Davis’ten rekor paylaşımlı veda

        Fenerbahçe Beko'dan ayrılarak NBA ekiplerinden Phoenix Suns'a katılacak olan Nigel Hayes-Davis, sosyal medya hesabından bir paylaşım gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 11:00 Güncelleme: 07.07.2025 - 11:00
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        Hayes-Davis'ten rekor paylaşımlı veda!
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        NBA ekiplerinden Phoenix Suns’a transfer olan Nigel Hayes-Davis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Fenerbahçe Beko'ya veda etti.

        NİGEL HAYES-DAVİS'TEN REKOR PAYLAŞIMLI VEDA

        Dikkat çeken fotoğrafta Birleşik Amerikalı oyuncu, sarı-lacivertli formayla 50 sayı atarak rekor kırdığı Alba Berlin maçının ardından çekildiği fotoğrafa ve kedisi ‘Sly’ile olan kareye yer verdi.

        Euroleague'deki 50 sayılık rekor paylaşımı Fenerbahçeli taraftarlar tarafından yoğun beğeni kazandı.

        Ayrıca gönderisine Phoenix Suns’ın resmi sosyal medya hesabını etiketleyerek kalp emojisi koyan ABD'li oyuncu yeni takımına göz kırptı. Nigel Hayes-Davis’in önümüzdeki günlerde ABD’ye giderek 1 yıllık kontrata imza atması bekleniyor.

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