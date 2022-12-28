SORU: Mikroçip tedariki ya da sistemsel sorun nedeniyle ev hayvanını kayıt altına aldıramayanlara ceza uygulanır mı?



CEVAP: Ev hayvanı sahiplerinin 31.12.2022 tarihine kadar İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine "Beyanname" ile müracaat etmeleri halinde, mikroçip uygulaması ve kayıt işlemi takip eden süreçte herhangi bir cezai işlem uygulanmadan tamamlanabilecektir. Hayvan sahipleri tarafından İl/İlçe Müdürlüklerimizin yanı sıra Serbest Veteriner Hekimlere de beyanname verilebilecektir.