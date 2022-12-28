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Hayvanlara çip takma süresi ne zaman bitiyor, süre uzatıldı mı?

Hayvanlara çip takma uygulaması ile ilgili arayışlar iyice artmış durumda. Söz konusu duruma dair evcil hayvan sahibi vatandaşlar için; hayvanlara çip takmak zorunlu mu ve çip takma süresi ne zaman bitiyor gibi soruların cevaplarını bir araya getirdik...

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  • Hayvanlara çip takma süresi ne zaman bitiyor, süre uzatıldı mı? Hayvanlara çip takmak zorunlu mu?

    Hayvanlara mikroçip takılması ile ilgili araştırmalar söz konusu. Evcih hayvan sahibi vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren duruma dair tüm bilinmesi gerekenleri derledik. İşte, detaylar...

    SORU: Mikroçip nasıl uygulanıyor?

    CEVAP: Kedi, köpek ve gelinciklere içinde 15 karakterli kod numarası bulunan mikroçip, hayvanın iki kürek kemiği arasına veya sol tarafta boynun kulağa yakın kısmına deri altına enjektör vasıtasıyla uygulanmaktadır.
  • Hayvanlara çip takma süresi ne zaman bitiyor, süre uzatıldı mı? Hayvanlara çip takmak zorunlu mu?

    SORU: Mikroçip ne işe yarayacak?

    CEVAP: Sokağa terkedilmiş kedi ve köpeğin kime ait olduğu el terminaliyle okunarak sahibi tespit edilebilecek. Kuduz aşısı başta olmak üzere hayvanın geçmişine ait tüm aşıları kayıt altına alınacak.
  • Hayvanlara çip takma süresi ne zaman bitiyor, süre uzatıldı mı? Hayvanlara çip takmak zorunlu mu?

    SORU: 6 aylıktan büyük ev hayvanları yılbaşına kadar kimliklendirilmezse ne olacak?

    CEVAP: Yıl sonuna kadar kayıt işlemlerini yaptırmayanlara 3 bin 642 lira idari para cezası verilecek. Cezalar, il/ilçe tarım ve orman müdürlükleri ile doğa koruma ve milli parklar şube müdürlükleri tarafından uygulanacak. 6 aylıktan büyük kedi, köpek ve gelincikler il/ilçe tarım ve orman müdürlükleri tarafından idari para cezası uygulandıktan sonra mikroçip uygulanarak kayıt altına alınacak.
  • Hayvanlara çip takma süresi ne zaman bitiyor, süre uzatıldı mı? Hayvanlara çip takmak zorunlu mu?

    SORU: Mikroçip tedariki ya da sistemsel sorun nedeniyle ev hayvanını kayıt altına aldıramayanlara ceza uygulanır mı?

    CEVAP: Ev hayvanı sahiplerinin 31.12.2022 tarihine kadar İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine "Beyanname" ile müracaat etmeleri halinde, mikroçip uygulaması ve kayıt işlemi takip eden süreçte herhangi bir cezai işlem uygulanmadan tamamlanabilecektir. Hayvan sahipleri tarafından İl/İlçe Müdürlüklerimizin yanı sıra Serbest Veteriner Hekimlere de beyanname verilebilecektir.
  • Hayvanlara çip takma süresi ne zaman bitiyor, süre uzatıldı mı? Hayvanlara çip takmak zorunlu mu?

    SORU: Bugüne kadar kayıt altına alınan ev hayvanı sayısı nedir?

    CEVAP: Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü verilerine göre 1 Ocak 2021'den bugüne kadar ülke genelinde 647 bin 397 kedi, 457 bin 142 köpek ve 18 gelincik olmak üzere 1 milyon 101 bin 557 adet ev hayvanı kimliklendirilerek kayıt altına alındı.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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