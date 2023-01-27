Hazal Subaşı: Rol için vazgeçmeyeceğim bir kural yok

Subaşı, muhabirlerin, "Sizin oynamak istediğiniz bir karakter var mı? Rol için saçlarınızdan vazgeçer misiniz?" sorusularına ise, "Çok var ama spesifik bir şey söylemeyeyim. Tarihten birisini oynamayı çok isterim. Rol için vazgeçmeyeceğim bir kuralım yok. Ben de inandığım bir şey olursa yapabilirim, neden olmasın?" şeklinde yanıt verdi.