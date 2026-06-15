Hazar Ergüçlü: Benim için büyük bir riskti

Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Hazar Ergüçlü, başrolünde yer aldığı "Mutter: Bir Annenin Hatıra Defteri" filminin Tribeca Film Festivali’nde düzenlenen prömiyeri sonrası Türkiye’ye döndü. Önceki gün İstanbul Havalimanı’nda görüntülenen Ergüçlü, film ve festival sürece hakkında konuştu.

Sinema eleştirmenleri tarafından güzel geri dönüşler aldıklarını ifade eden oyuncu, “Çok mutluyum. Çok çok güzel geri dönüşler aldım. Bir an önce Türkiye’de de gösterim için gün sayıyoruz. Neredeyse hiç kötü yorum almadık. Birçok sinema yazarının yorumunu okuduk. Çok beğenildi, karakterler sevildi” diye konuştu.

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Ergüçlü, “Bir Oscar ödülü gelir mi?” sorusuna “Hayırlısı. Her şeyin en iyisi olur inşallah” cevabını verdi.

Korku, gerilim ve dram türündeki filmin kendisi için riskli bir süreç olduğunu anlatan Ergüçlü, “Benim için büyük bir riskti. Uzun süre çok endişeliydim. Ama Alphan’ın (Eşeli) zevkine çok güveniyordum. Senaryosuna inandım. Bu risk alınırdı ve değdi bence. Sevdiğim bir film çıktı ortaya. Filmin biraz korku tarafı vardı” diye konuştu.

New York'tan geldiği için yorgun olduğunu ve eve gidip dinlenmek istediğini söyleyen oyuncu, “Şimdiki planım yaz tatili” dedi.