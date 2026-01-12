Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Londra temaslarına başladı - İş-Yaşam Haberleri

        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Londra temaslarına başladı

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dünyanın önde gelen kurumsal yatırım firmalarının temsilcileriyle görüşmek üzere Londra ve New York'u kapsayan program gerçekleştirecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2026 - 09:54 Güncelleme: 12.01.2026 - 09:54
        Bakan Şimşek, Londra temaslarına başladı
        AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edindiği bilgiye göre Bakan Şimşek, İngiltere ve ABD'yi kapsayan yatırımcı turuna Londra'dan başladı.

        Ziyaret kapsamında günde 8-10 toplantıya katılması beklenen Şimşek, haftanın ilk üç günü Londra'da yatırımcılarla bir araya gelecek.

        Program kapsamında Türkiye Yatırım Konferansı'na katılacak Şimşek, konferansın ardından küresel yatırım firmalarının üst düzey yöneticileri, baş ekonomistleri ve analistleriyle birebir görüşmelerde bulunacak.

        Londra'da uzun bir aranın ardından geçen yıl yeniden düzenlenen yatırımcı konferansına gösterilen yoğun ilgi, bu yıl programa New York ayağının eklenmesinde belirleyici oldu.

        Bakan Şimşek'in, Londra temasları çerçevesinde ayrıca uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının temsilcileriyle de toplantılar yapması planlanıyor.

        Londra'nın ardından New York

        Bakan Şimşek, Londra programının ardından perşembe günü New York temaslarına başlayacak. Burada kurumsal yatırımcı görüşmelerine devam edecek olan Şimşek, geniş katılımlı toplantıların yanı sıra dar kapsamlı ve hedefli birebir görüşmeler de gerçekleştirecek.

        Yatırımcı buluşmalarında 2025 yılına ilişkin değerlendirmelerin yapılması, 2026 yılı önceliklerinin konuşulması, yapısal reform gündemi ve Türkiye'nin sunduğu yatırım fırsatlarının ele alınması bekleniyor.

        Bakan Şimşek'in Londra ve New York temaslarına Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da eşlik ediyor.

