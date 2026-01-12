Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Londra temaslarına başladı

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edindiği bilgiye göre Bakan Şimşek, İngiltere ve ABD'yi kapsayan yatırımcı turuna Londra'dan başladı.

Ziyaret kapsamında günde 8-10 toplantıya katılması beklenen Şimşek, haftanın ilk üç günü Londra'da yatırımcılarla bir araya gelecek.

Program kapsamında Türkiye Yatırım Konferansı'na katılacak Şimşek, konferansın ardından küresel yatırım firmalarının üst düzey yöneticileri, baş ekonomistleri ve analistleriyle birebir görüşmelerde bulunacak.

Londra'da uzun bir aranın ardından geçen yıl yeniden düzenlenen yatırımcı konferansına gösterilen yoğun ilgi, bu yıl programa New York ayağının eklenmesinde belirleyici oldu.

Bakan Şimşek'in, Londra temasları çerçevesinde ayrıca uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının temsilcileriyle de toplantılar yapması planlanıyor.

Londra'nın ardından New York

Bakan Şimşek, Londra programının ardından perşembe günü New York temaslarına başlayacak. Burada kurumsal yatırımcı görüşmelerine devam edecek olan Şimşek, geniş katılımlı toplantıların yanı sıra dar kapsamlı ve hedefli birebir görüşmeler de gerçekleştirecek.