Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yeni Ekonomi Programı kapsamında, sürdürülebilir kalkınma ve finansal istikrarı sağlamak amacıyla, Finansal İstikrar Komitesi (FİK) yerine kurulacağı açıklanan Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nin (FİKKO) ilk toplantısını gerçekleştirdiği belirtildi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili Bakan Yardımcısı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanları, Borsa İstanbul Genel Müdürü ve Türkiye Bankalar Birliği Başkanının katıldığı ifade edildi.



FİKKO’nun, finansal sistemin koordinasyonunda daha aktif bir rol üstlenebilmesi adına çalışma usul ve esasları, toplantı sıklığı ve oluşturulacak alt grupların ele alındığı bildirilerek şunlar kaydedildi:



"Makroekonomik gelişmelere ilişkin küresel piyasalardaki görünüm değerlendirilmiş; özellikle Avrupa ve ABD Merkez Bankalarının attığı sıkılaştırıcı para politikası adımları ve uluslararası piyasalarda yaşanabilecek dalgalanmalar ve bunlara karşı kur, likidite ve döviz rezervlerine ilişkin alınabilecek tedbirler ele alınmıştır. Ayrıca, bankaların sermaye ve likidite yeterliliklerine ilişkin yürütülen çalışmalar ile ilgili bilgi alınmıştır. Küresel ve yerel piyasalarda yaşanan dalgalanmaların reel sektöre olan etkileri görüşülmüş, bunun finansal sektöre yansımaları da göz önünde bulundurularak, istihdam ve vergi gelirlerinin sürdürülebilmesini sağlamak amacıyla alınması gereken tedbirler tüm yönleriyle değerlendirilmiştir. Son olarak, ülkemiz sermaye piyasalarının geliştirilmesi ve derinleştirilmesi adına atılabilecek adımlar ele alınmıştır."

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