        BIST 100 13.721,13 %-0,64
        DOLAR 43,8835 %0,03
        EURO 51,9563 %0,18
        GRAM ALTIN 7.314,18 %0,66
        FAİZ 36,21 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 124,76 %0,03
        BITCOIN 68.217,00 %-1,06
        GBP/TRY 59,5945 %0,13
        EUR/USD 1,1813 %0,03
        BRENT 71,04 %0,27
        ÇEYREK ALTIN 11.959,28 %0,66
        Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'borçlanma' açıklaması - Para Haberleri

        Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'borçlanma' açıklaması

        Hazine ve Maliye Bakanlığı, borçlanma politikasının, tekil ihraçlar veya satış yöntemleri üzerinden değil borç stokunun vade yapısı, faiz kompozisyonu ve risk profili birlikte değerlendirilerek orta ve uzun vadeli stratejik ölçütler çerçevesinde yürütüldüğünü bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 10:25
        Bakanlıktan 'borçlanma' açıklaması

        Bakanlığın açıklamasında, yürütülen borçlanma politikasına ilişkin son günlerde eksik bilgiden kaynaklı bazı yanlış değerlendirmelerin yapıldığının görüldüğü belirtildi.

        Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla teknik açıklama yapılmasının gerekli görüldüğüne işaret edilen açıklamada, "Bakanlığımız borçlanma politikası, tekil ihraçlar veya satış yöntemleri üzerinden değil borç stokunun vade yapısı, faiz kompozisyonu ve risk profili birlikte değerlendirilerek orta ve uzun vadeli stratejik ölçütler çerçevesinde yürütülmektedir. Bu kapsamda borçlanma kararları, piyasa koşulları ve yatırımcı talebi gözetilerek, borç stokunun sürdürülebilirliği ve maliyet-risk dengesinin korunması amacıyla alınmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada, diğer taraftan borçlanma politikasının, bütçe finansmanı, maliyet, vade, borç servisi profili, piyasa talebi ve verim eğrisinin farklı vadelerde sağlıklı oluşması gibi birçok unsur gözetilerek yürütüldüğü belirtilerek, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

        "Son yıllarda gerek küresel, gerekse de yurt içi finansman koşullarında gözlenen geçici dalgalanmaların borç stoku üzerindeki kalıcı maliyet etkisini sınırlandırmak amacıyla iç borçlanmanın ortalama vadesinde geçmiş yıllara nazaran azalış gerçekleşmiştir. Nitekim nakit borçlanmanın ortalama vadesi, 2023 yılı sonu itibarıyla 65,1 ay iken 2026 yılı ocak ayı itibarıyla 33,8 ay seviyesine inmiştir."

        İç borçlanmanın kompozisyonuna ilişkin bilgi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "5 yıllık sabit kuponlu senedin borçlanmadaki payı 2012-2024 döneminde yaklaşık yüzde 20,4 iken 2025 yılında yüzde 14,2, 10 yıllık sabit kuponlu senedin payı 2012-2024 döneminde yaklaşık yüzde 14,3 iken 2025 yılında yüzde 1,9, değişken (FRN ve TÜFE) senetlerin payı 2012-2024 döneminde yaklaşık yüzde 22,4 iken 2025 yılında yüzde 9, TLREF'e endeksli senetlerin payı 2020-2024 döneminde yaklaşık yüzde 10,8 iken 2025 yılında yüzde 20,9, altın cinsi senetlerin payı 2017-2024 döneminde yaklaşık yüzde 7,1 iken 2025 yılında yüzde 5,5, döviz cinsi senetlerin payı 2018-2024 döneminde yaklaşık yüzde 11,8 iken 2025 yılında yüzde 14,5 olarak gerçekleştirilmiştir.

        Borçlanma kompozisyonu, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi kur, faiz, refinansman ve likidite risklerini gözeten stratejik ölçütler doğrultusunda dengeli şekilde oluşturulmaya devam edilecektir."

