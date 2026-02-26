Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'borçlanma' açıklaması

Bakanlığın açıklamasında, yürütülen borçlanma politikasına ilişkin son günlerde eksik bilgiden kaynaklı bazı yanlış değerlendirmelerin yapıldığının görüldüğü belirtildi.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla teknik açıklama yapılmasının gerekli görüldüğüne işaret edilen açıklamada, "Bakanlığımız borçlanma politikası, tekil ihraçlar veya satış yöntemleri üzerinden değil borç stokunun vade yapısı, faiz kompozisyonu ve risk profili birlikte değerlendirilerek orta ve uzun vadeli stratejik ölçütler çerçevesinde yürütülmektedir. Bu kapsamda borçlanma kararları, piyasa koşulları ve yatırımcı talebi gözetilerek, borç stokunun sürdürülebilirliği ve maliyet-risk dengesinin korunması amacıyla alınmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, diğer taraftan borçlanma politikasının, bütçe finansmanı, maliyet, vade, borç servisi profili, piyasa talebi ve verim eğrisinin farklı vadelerde sağlıklı oluşması gibi birçok unsur gözetilerek yürütüldüğü belirtilerek, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Son yıllarda gerek küresel, gerekse de yurt içi finansman koşullarında gözlenen geçici dalgalanmaların borç stoku üzerindeki kalıcı maliyet etkisini sınırlandırmak amacıyla iç borçlanmanın ortalama vadesinde geçmiş yıllara nazaran azalış gerçekleşmiştir. Nitekim nakit borçlanmanın ortalama vadesi, 2023 yılı sonu itibarıyla 65,1 ay iken 2026 yılı ocak ayı itibarıyla 33,8 ay seviyesine inmiştir."