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Haberler Gündem Politika HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan: HDP, kapalı kapılar ardında pazarlık yapmaz
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HDP Eş Genel Başkanı Buldan: HDP, kapalı kapılar ardında pazarlık yapmaz

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Antalya mitinginde konuştu. Buldan, Millet İttifakı'yla pazarlık iddialarına yanıt verdi. Buldan, "HDP hiç kimseyle, hiçbir zaman, hiçbir yerde kapalı kapılar arkasında kirli pazarlıklar yapmadı, yapmaz. Ne yaptıksa, ne söyledikse açık, şeffaf yaptık, kameralar karşısında söyledik" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan: HDP, kapalı kapılar ardında pazarlık yapmaz
DHA

Antalya'daki mitingte konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "HDP'nin Millet İttifakı ile kapalı kapılar ardından kirli pazarlıklar yaptığını iddia ediyorlar. Buradan açık söylüyoruz. HDP hiç kimseyle, hiçbir zaman, hiçbir yerde kapalı kapılar arkasında kirli pazarlıklar yapmadı, yapmaz. Ne yaptıksa, ne söyledikse açık, şeffaf yaptık, kameralar karşısında söyledik" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Antalya´nın Kepez ilçesi Turgut Özal Spor Salonu önünde düzenlenen mitingde partisinin Antalya milletvekili adaylarını tanıttı. Yağış nedeniyle, Buldan konuşmasını kısa tuttu. 14 Mayıs´ta yapılacak seçimlerde herkesin büyük bir sorumluluğu olduğunu belirten Buldan şöyle konuştu:

"Çünkü bu seçimlerde geleceğimizi, kaderimizi belirleyeceğiz. Bu seçimlerde, bu iktidarı göndereceğiz. AKP´yi Antalya´da da tabela partisi yapacağız. Şimdi kaybettiklerini, kaybedeceklerini gördüler ve anladılar. Neye başladılar, kirli ve kara propagandaya başladılar. Çünkü kaybedecekler ve bin bir türlü iftira, yalan, kara propagandayı ifade etmeye başladıklarını görüyoruz. Ne diyorlar; HDP´nin, Millet İttifakı ile kapalı kapılar ardından kirli pazarlıklar yaptığını iddia ediyorlar. Buradan açık söylüyoruz, açık konuşuyoruz; HDP hiç kimseyle, hiçbir zaman, hiçbir yerde kapalı kapılar arkasında kirli pazarlıklar yapmadı, yapmaz. Ne yaptıksa, ne söyledikse açık, şeffaf yaptık, kameralar karşısında söyledik."

"ZAMAN DOĞRU, ADAM YANLIŞ; BU ADAM GİDECEK, AKP BİTECEK"

İktidarın kaybettiğini düşündüğü için bu tür propagandalar yaptığını söyleyen Buldan, "Çünkü bir kez daha iktidarda kalmayı hedefliyorlar. Buldukları slogan şu; `Bizim biraz daha çalışmaya ve yola ihtiyacımız var, biraz daha zamana ihtiyacımız var. Bize oy verin, bir kez daha iktidara gelelim´ diyorlar. Ve bir sloganları, `Doğru zaman, doğru adam´ diyor. Biz de buradan diyoruz ki, zaman doğru ama adam yanlış. Bu adam gidecek, AKP bitecek, Erdoğan gidecek. İktidara bir kez daha gelmek için istedikleri oyları alamayacaklar. Çünkü Türkiye toplumu, Türkiye halkları onların bu 21 yıllık süre içerisinde yaptıklarını biliyor" dedi.

Antalya´da YSP'ye bir milletvekili değil; en az iki milletvekili ve birinin kadın, diğerinin ise erkek olmasını istediklerini dile getiren Buldan, "Antalya milletvekilleri, parlamentoda sizin sesiniz ve sözünüz olmasını istiyorsanız, bu seçimde Yeşil Sol'a güçlü bir mühür vurun. Diğer hiçbir partiyi görmeyin sevgili arkadaşlarım. Sadece ağacı görün, Yeşil Sol´u görün ve mührünüzü Yeşil Sol'un altına vurun. Evet Yeşil Sol'un bayrakları, rengi, sesi ve sözü Türkiye´nin her yerinde dalgalanıyor ve bu hava, bu atmosfer sadece Antalya´da değil, Türkiye´nin her yerinde var. İnanıyoruz ki Yeşil Sol Parti'si güçlü bir temsiliyetle parlamentoya girecek" diye konuştu.

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