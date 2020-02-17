AA

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinden 13 Ocak'ta HDP il binası önündeki oturma eylemine katılan anne Ayhan, dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan aldığı müjdeli haberle kızının Şanlıurfa'da güvenlik güçlerine teslim olduğunu öğrendi.

AA'nın haberine göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine, beraberinde iki oğlu ile gelen anne Ayhan, kızı P. ile ifade işlemi için götürüldüğü Emniyet Müdürlüğünde görüştü.

Duygusal anların yaşandığı buluşmada kızı P.'ye kavuşan Ayhan, 5 yıllık hasretin ardından evladını bağrına bastı, Kürtçe ağıt yaktı.

Anne Ayhan bu sırada heyecandan baygınlık geçirdi. P. Ayhan, Şanlıurfa ile Diyarbakır İstihbarat ve TEM Şube müdürlüklerince yürütülen ikna çalışmaları kapsamında, örgütten kaçarak dün Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olmuştu.

Böylece Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden evladına kavuşanların sayısı 7'ye yükseldi.